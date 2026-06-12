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Powiat ostrołecki,

Rzekuń bliżej praw miejskich. Gmina publikuje nagranie z Sejmu [WIDEO]

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zdjecie 1669
fot. UG w Rzekuniufot. UG w Rzekuniu
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zdjecie 1669
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Gmina Rzekuń realizuje procedurę zmiany statusu z gminy wiejskiej na miejsko-wiejską, co wiąże się z nadaniem Rzekuniowi praw miejskich. Władze podkreślają, że proces ten wymaga odpowiedzialności, zaangażowania oraz wielu działań formalno-organizacyjnych. Zmiana ma otworzyć nowe możliwości rozwoju, ułatwić pozyskiwanie środków zewnętrznych i wzmocnić pozycję gminy w regionie, przy jednoczesnym zachowaniu lokalnej tożsamości.

W ramach działań formalnych przedstawiciele samorządu odbyli w Sejmie serię spotkań z parlamentarzystami. W swoich mediach społecznościowych gmina opublikowała oficjalne nagranie wideo, które potwierdza, że wniosek Rzekunia jest na zaawansowanym etapie i cieszy się dużym poparciem na szczeblu centralnym.

W opublikowanym przez gminę materiale poparcie dla inicjatywy wyrazili obecni tam politycy. Poseł na Sejm RP Mariusz Popielarz zaznaczył, że jest to bardzo ważne, aby Mazowsze i Polska się rozwijały, dodając, że stanowi to także wsparcie obronności i trzyma kciuki za gminę Rzekuń. Wicemarszałek Sejmu RP Dorota Niedziela podkreśliła z kolei, że jej zdaniem serce Polski bije właśnie w tych małych miastach, dlatego życzy społeczności, żeby to miasto dostało prawa miejskie. Głos zabrała również Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Magdalena Roguska, która potwierdziła, że kwestie te są bardzo zaawansowane i na dobrej drodze, gratulując samorządowcom i lokalnym mieszkańcom tego, że w tym celu działają wspólnie.

W udostępnionym filmie Wójt Gminy Rzekuń, Bartosz Podolak, poinformował, że dotychczasowe rozmowy w Warszawie są owocne i przybliżają gminę do sukcesu: „Wszystko zmierza w bardzo dobrym kierunku. Natomiast kolejne tury rozmów przed nami. Trzymajcie państwo kciuki, bo jest to ważne dla naszej lokalnej społeczności”.

Materiał filmowy 1 :
Więcej o: Gmina Rzekuń, status miejsko-wiejski, prawa miejskie, rozwój regionalny, formalności administracyjne

Wasze opinie

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~mieszkaniec, 07:32 13-06-2026,   67%
Jaki to paradoks.
"radni" w gminie to w 90% wyznawcy pisu i tv ściek, ten ich wójt prowadza się z posłem PO. Jaki honor, albo interes mają radni podnoszący obie ręce?
???
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~taka prawda, 08:38 13-06-2026,   75%
@~mieszkaniec dokładnie tak jak piszesz , wychodzi na to że wiekszość tych radnych to marionetki bez własnego zdania (jak wiekszość polityków samorządowych i partyjnych) ten wójt to typowy infuencer z parciem na szkło
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~stop cenzurze!!!, 10:27 13-06-2026,   100%
A gdzie zaPOdział się mój komentarz KOmusza cenzuro!!!
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~100 bajerów dla frajerów, 11:05 13-06-2026,   100%
My wyborcy pamiętamy że pyzaty pierogorzerca i POślini żenada głosowali przeciw budowie CPK i szybkiej kolei do Ostrołęki.
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