Scena przy Kupcu zostanie przebudowana? "Pomyślimy"

Obserwacje z Ostrołęckich Operaliów mogą zaowocować przebudową sceny przy Placu Wolności. Radny Ryszard Żukowski zwrócił uwagę na brak odpowiedniego zaplecza dla artystów, a prezydent zapowiedział, że rozważy tę kwestię w ramach planowanej rewitalizacji całego placu.

Podczas sesji rady miasta Ostrołęki poruszono temat infrastruktury kulturalnej miasta. Impulsem do dyskusji stały się obserwacje z jednego z najważniejszych wydarzeń artystycznych w mieście. Radny Ryszard Żukowski podzielił się swoimi spostrzeżeniami z Ostrołęckich Operaliów. To, co zobaczył, skłoniło go do interwencji.

Podczas Ostrołęckich Operaliów radny zauważył, że artystom przy scenie brakowało zaplecza, m.in. do przebrania się. Żukowski przedstawił propozycję rozwiązania problemu. Stwierdził, że warto byłoby pomyśleć nad budową takiego zaplecza przy scenie. Takie rozwiązanie znacznie poprawiłoby warunki dla występujących artystów i podniosło jakość organizowanych w tym miejscu wydarzeń kulturalnych.

Prezydent Paweł Niewiadomski odpowiedział na postulat radnego, przypominając szersze plany dotyczące Placu Wolności. Okazuje się, że miasto ma ambitne zamierzenia wobec tego miejsca. "W ramach Funduszy Szwajcarskich planowane jest odbetonowanie Placu Wolności i tego parkingu" - poinformował prezydent, przedstawiając zakres planowanej inwestycji.

Prezydent Niewiadomski połączył postulat radnego z szerszymi planami miasta. Przebudowa sceny może stać się elementem kompleksowej modernizacji całego obszaru. "Jakbyśmy brali się za rewitalizację Placu Wolności, to pomyślimy o przebudowie tej sceny" - zapowiedział prezydent.

Wasze opinie

~Maxi, 12:28 25-09-2025,   89%
Panie Niewiadomski jak tam jest przepiękny skrót Oka on wspaniale się  prezentuje jest zacny i pasuje on na tym placu jak kwiatek dla zmarłego do kożucha
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Arielka, 12:42 25-09-2025,   10%
@~Maxi A mi się podoba że tam jest  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Tomek, 12:58 25-09-2025,   100%
@~Maxi Dokładnie:). Delikatnie mówiąc żenada z tym napisem. Trzeba konkretnie ogarnąć te miejsce, to takie małe centrum Ostrołęki gdzie dużo ludzi spedza czas popołudniami i w weekendy. Ładna zieleń, ławki, śmietniki, lampy.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~taka prawda, 19:56 25-09-2025,   50%
@~Maxi wszystko fajnie , tylko jesli ,,fundusze szwajcarskie'' lub ,,norweskie' to znaczy że trzeba spełnikć jakieś lewackie obwarowania , bo te wyrachowane państwa nie dają pieniędzy za darmo. W każdej europejskiej wojnie współpracują z agresorem , a jak wojna się kończy to przechodzą na tzw.. dobrą stronę i dalej kręcą biznes.  Nie mam szacunku do takich narodów
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~ja, 14:57 25-09-2025,   80%
Ta scena w tym miejscu to porażka.... wśród tych niszczejących handlowców i kupców :(
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Jan, 18:22 25-09-2025,   72%
Zacznijmy od tego że tej sceny tam nie powinno być  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~., 19:59 25-09-2025,   86%
Pomyśleć i zrobić porządki trzeba z tym, co z tej sceny widzą artyści! Brudne mury, obwieszone b
zniszczonymi banerami, coś okropnego! Trzeba zapytać artystów jak się z tym czują i co myślą o nasze "kulturalnej strefie" w mieście.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Ej tam, 08:05 26-09-2025,   50%
@~. "Zastaw się a postaw się", Miasto jest jakie jest, czy ludzie z niego nie zasługują na trochę kultury, bo artysta widzi brudne mury ?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~akk, 20:05 26-09-2025,   100%
Należało by zacząć od pijanych, pijących na miejscu i śmierdzących żuli okupujących ławeczki wokół sceny. Obrzydzenie bierze siadać na tych ławkach :-((((. Może Straż Miejska by coś z tym zrobiła. Naprawdę nikt tego nie widzi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
