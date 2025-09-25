Scena przy Kupcu zostanie przebudowana? "Pomyślimy"

REKLAMA

REKLAMA

Obserwacje z Ostrołęckich Operaliów mogą zaowocować przebudową sceny przy Placu Wolności. Radny Ryszard Żukowski zwrócił uwagę na brak odpowiedniego zaplecza dla artystów, a prezydent zapowiedział, że rozważy tę kwestię w ramach planowanej rewitalizacji całego placu.

Podczas sesji rady miasta Ostrołęki poruszono temat infrastruktury kulturalnej miasta. Impulsem do dyskusji stały się obserwacje z jednego z najważniejszych wydarzeń artystycznych w mieście. Radny Ryszard Żukowski podzielił się swoimi spostrzeżeniami z Ostrołęckich Operaliów. To, co zobaczył, skłoniło go do interwencji.

Podczas Ostrołęckich Operaliów radny zauważył, że artystom przy scenie brakowało zaplecza, m.in. do przebrania się. Żukowski przedstawił propozycję rozwiązania problemu. Stwierdził, że warto byłoby pomyśleć nad budową takiego zaplecza przy scenie. Takie rozwiązanie znacznie poprawiłoby warunki dla występujących artystów i podniosło jakość organizowanych w tym miejscu wydarzeń kulturalnych.

Prezydent Paweł Niewiadomski odpowiedział na postulat radnego, przypominając szersze plany dotyczące Placu Wolności. Okazuje się, że miasto ma ambitne zamierzenia wobec tego miejsca. "W ramach Funduszy Szwajcarskich planowane jest odbetonowanie Placu Wolności i tego parkingu" - poinformował prezydent, przedstawiając zakres planowanej inwestycji.

Prezydent Niewiadomski połączył postulat radnego z szerszymi planami miasta. Przebudowa sceny może stać się elementem kompleksowej modernizacji całego obszaru. "Jakbyśmy brali się za rewitalizację Placu Wolności, to pomyślimy o przebudowie tej sceny" - zapowiedział prezydent.