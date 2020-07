Sebastian z Ostrołęki potrzebuje pomocy. "Mam tylko 35 lat. To nie może się tak skończyć!"

W serwisie siepomaga.pl trwa zbiórka funduszy na turnus rehabilitacyjny dla pana Sebastiana Posmyka z Ostrołęki, który w 2016 roku uległ poważnemu wypadkowi. Pomóżmy!

Miałem plany, tak wiele do zrobienia... Mam tylko 35 lat. To nie może się tak skończyć! W sierpniu 2016 roku uległem wypadkowi, w wyniku którego doszło do złamania kręgosłupa oraz uszkodzenia rdzenia kręgowego. Jednego dnia obudziłem się zupełnie zdrowy, a wieczorem walczyłem o życie w szpitalu, do którego przetransportował mnie śmigłowiec LPR. To był jeden moment, z którego skutkami walczę do dziś. Porażenie czterokończynowe od czterech lat zabiera mi nadzieję i chęć do walki. Niedawno przekroczyłem trzydziestkę, a moją jedyną rozrywką jest telewizor, którego nawet sam nie mogę włączyć