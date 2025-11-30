eOstroleka.pl
Senat uczcił 140. rocznicę urodzin Adama Chętnika. "Stanowi wzór, jak żyć i pracować dla wspólnoty"

zdjecie 5093
fot. Tomasz Ozdoba, Senat RPfot. Tomasz Ozdoba, Senat RP
Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął przez aklamację uchwałę honorującą pamięć Adama Chętnika - patrioty, działacza społecznego i wybitnego badacza kultury kurpiowskiej, w 140. rocznicę jego urodzin.

Uroczystość odbyła się podczas 46. posiedzenia Senatu. Uchwałę odczytał senator Robert Mamątow, który był jednym z głównych inicjatorów uhonorowania postaci Adama Chętnika.

W przyjętym dokumencie podkreślono wyjątkowe znaczenie życia i działalności Chętnika dla polskiej kultury i niepodległości. "Życie Adama Chętnika stanowi wzór, jak żyć i pracować na rzecz dobra wspólnoty narodowej, regionalnej czy lokalnej. Dzięki postawie takich ludzi jak on mogła najpierw odrodzić się, a później podnosić się z gruzów po wielkiej wojnie Polska Niepodległa" - czytamy w uchwale.

Adam Chętnik zapisał się w historii jako niestrudzonego działacz polityczny i społeczny, propagator kultury narodowej oraz wybitny badacz kultury kurpiowskiej. Podjęcie uchwały przez aklamację świadczy o powszechnym uznaniu dla postaci Adama Chętnika wśród senatorów wszystkich opcji politycznych.

