Senat uczcił 140. rocznicę urodzin Adama Chętnika. "Stanowi wzór, jak żyć i pracować dla wspólnoty"

Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął przez aklamację uchwałę honorującą pamięć Adama Chętnika - patrioty, działacza społecznego i wybitnego badacza kultury kurpiowskiej, w 140. rocznicę jego urodzin.
Uroczystość odbyła się podczas 46. posiedzenia Senatu. Uchwałę odczytał senator Robert Mamątow, który był jednym z głównych inicjatorów uhonorowania postaci Adama Chętnika.
W przyjętym dokumencie podkreślono wyjątkowe znaczenie życia i działalności Chętnika dla polskiej kultury i niepodległości. "Życie Adama Chętnika stanowi wzór, jak żyć i pracować na rzecz dobra wspólnoty narodowej, regionalnej czy lokalnej. Dzięki postawie takich ludzi jak on mogła najpierw odrodzić się, a później podnosić się z gruzów po wielkiej wojnie Polska Niepodległa" - czytamy w uchwale.
Adam Chętnik zapisał się w historii jako niestrudzonego działacz polityczny i społeczny, propagator kultury narodowej oraz wybitny badacz kultury kurpiowskiej. Podjęcie uchwały przez aklamację świadczy o powszechnym uznaniu dla postaci Adama Chętnika wśród senatorów wszystkich opcji politycznych.