Senator Brejza znów pytał o Ostrołękę C. Tym razem o koszt rozbiórki pylonów

Senator Krzysztof Brejza kolejny raz zainteresował się sprawą pylonów na budowie elektrowni Ostrołęka C. Konstrukcje idą do rozbiórki, a polityk Koalicji Obywatelskiej zwrócił się do ministerstwa aktywów państwowych z pytaniem: ile to kosztowało?



To nie pierwsze pytania w sprawie pylonów, jakie zadał senator Krzysztof Brejza. Tym razem skierował je do resortu aktywów państwowych.



W odpowiedzi otrzymał informację od wiceministra Artura Sobonia, że minister aktywów państwowych nie dysponuje innymi informacjami, niż te, które zaangażowane w budowę spółki podawały do publicznej wiadomości.





Wieże niedoszłej elektrowni Ostrołęka idą do rozbiórki -zapytałem premiera Morawieckiego o koszt budowy i demolki tych ogromnych pylonów.

Odpowiedź rządu: nie wiemy, nie znamy się. Poza „informacjami podanymi do publicznej wiadomości przez zarządy spółek” MAP nic nie wie pic.twitter.com/9XUg3DGJYo — Krzysztof Brejza - Biuro Senatorskie (@KrzysztofBrejza) December 30, 2020

Wysokie pylony na terenie budowy Ostrołęki C czeka wkrótce rozbiórka, o czym pisaliśmy w naszym serwisie. W miejscu, gdzie powstawała elektrownia węglowa, Orlen planuje budowę bloku gazowego.