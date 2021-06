Silnik sklepu internetowego - darmowy czy płatny?

REKLAMA

By sklep internetowy sprostał oczekiwaniom właścicieli, musi spełniać kilka warunków. Powinien umożliwiać intuicyjne zarządzanie zamówieniami, optymalizację treści na stronie zgodnie z wymaganiami SEO czy instalowanie dodatkowych modułów i wtyczek. Poszczególne platformy, takie jak PrestaShop czy WooCommerce, różnią się jednak nie tylko udostępnianymi opcjami rozwoju sklepu. Jednym z najistotniejszych wyborów jest bowiem to, czy zdecydujemy się na darmowy, czy też płatny silnik sklepu. To nie tylko decyzja mająca wpływ na początek działalności, ale determinująca również przyszłe opłaty. Jakie rozwiązania są dostępne na rynku i czym się charakteryzują?

Rodzaje silników sklepów internetowych

W czasie poszukiwań oprogramowania należy rozważyć jedną z trzech głównych możliwości. Pierwsza bywa nazywana darmowym silnikiem sklepu internetowego - to oprogramowanie typu Open Source, w którym bezpłatnie otrzymujemy dostęp do kodu źródłowego. Przy odpowiednich umiejętnościach pozwala to na właściwie dowolne modyfikowanie strony. Teoretycznie rozwój sklepu na takiej platformie może być darmowy, w praktyce bez kosztów zazwyczaj się nie obejdzie.

Drugi popularny rodzaj silników jest udostępniany w modelu SaaS, z angielskiego Software as a Service. W tym przypadku już na starcie trzeba będzie ponieść pewien koszt i później regularnie uiszczać opłaty abonamentowe. Ich wysokość różni się w zależności od wybranej platformy oraz liczby modułów, z których korzysta sklep. Najdroższą i najrzadziej wybieraną formą silnika jest oprogramowanie dedykowane konkretnej działalności, czyli sklep napisany indywidualnie dla klienta. W tym przypadku trzeba się także liczyć z najdłuższym czasem potrzebnym na wykonanie sklepu internetowego. Zdarzają się zresztą sklepy tego typu stworzone na podstawie kodu jednego z oprogramowań Open Source.

Zalety i wady darmowych silników

Oprogramowania typu Open Source, do których należy między innymi PrestaShop czy Magento, można za darmo pobrać w wersji gotowej do zainstalowania. Warunkiem jest jednak posiadanie własnego serwera, co już na starcie wiąże się z opłatami. Dodatkowe koszty często okażą się niezbędne również wówczas, gdy właściciel będzie chciał zdecydować się na skorzystanie z niektórych wtyczek bądź modułów. Czasami wskazuje się też, że otwarty kod to mniejsze bezpieczeństwo sklepu.

Darmowy silnik sklepu internetowego to jednak przede wszystkim zalety. Pozwala na zdecydowanie bardziej elastyczne i dopasowane do własnych potrzeb zarządzanie sklepem. Możliwości konfiguracji oprogramowania nie są właściwie niczym ograniczone - przy odpowiednich umiejętnościach lub pomocy programisty można dowolnie rozbudowywać sklep. Oprócz płatnych rozwiązań wiele przydatnych funkcjonalności jest zresztą dostępnych za darmo. Najlepsze oprogramowania tego typu charakteryzują się też prostym i intuicyjnym interfejsem. Choć producent nie zapewnia wsparcia technicznego, w mediach społecznościowych można znaleźć wiele grup, na których użytkownicy dzielą się swoimi doświadczeniami.

Zalety i wady płatnych silników

Silniki w modelu SaaS są dostępne za opłatą abonamentową. W jej ramach właściciel najczęściej otrzymuje wsparcie techniczne, co jest przydatne zwłaszcza w przypadku nieprzewidzianych awarii. Nie trzeba martwić się również opłatami za hosting, które są wliczone w cenę subskrypcji. Tego typu platformy stale się rozwijają, zyskuje się więc pewność dostępu do coraz to nowych rozwiązań. Zaletą takich silników jest również łatwa konfiguracja i obsługa sklepu. Do tego typu platform należą m.in. Shoper czy SoteShop.

Płatne silniki nie są jednak również wolne od minusów. To rozwiązania zdecydowanie mniej elastyczne niż sklepy na bazie kodu Open Source. Wybiera się tu spośród szablonów, co ogranicza oryginalność sklepu. Również i w tym przypadku często nie sposób uniknąć dodatkowych opłat za najbardziej atrakcyjne moduły.