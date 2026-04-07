Silny wiatr nad Ostrołęką. Strażacy usuwali powalone drzewo na Alei Jana Pawła II [ZDĘCIA]

fot. OSP Ostrołęka
Przez nasz region przetaczają się silne podmuchy wiatru, które dają się we znaki mieszkańcom i służbom ratunkowym. We wtorkowe popołudnie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce zostali wezwani do usunięcia skutków wichury na jednej z głównych arterii miasta.

Zgłoszenie o powalonym drzewie wpłynęło 7 kwietnia  około godziny 16:00. Do akcji skierowano zastęp z OSP Ostrołęka. Do zdarzenia doszło na odcinku drogi łączącym Aleję Jana Pawła II z dojazdem do szpitala, w bliskim sąsiedztwie hotelu pielęgniarek.

Powalone przez wiatr drzewo zablokowało przejazd, co mogło prowadzić do utrudnień w ruchu i stwarzać realne zagrożenie dla kierowców oraz karetek. Strażacy szybko zabezpieczyli teren i przy użyciu specjalistycznego sprzętu usunęli przeszkodę z jezdni. Była to kolejna już tego dnia interwencja związana z niespokojną aurą w Ostrołęce.

 

~Josh, 08:58 08-04-2026,   -
Mogłoby miasto zrobić park w tym lasku, który jest przy JPII. Bardzo brakuje terenów zielonych w Ostrołęce, szczególnie w tym miejscu  
