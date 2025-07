Śmierć pod kołami ciągnika. Prokuratura ustala, jak doszło do tragedii [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Wciąż nie milkną echa tragicznego wypadku, do którego doszło w jednej z miejscowości powiatu ostrołęckiego. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce, która prowadzi intensywne postępowanie w tej sprawie. Śledczy próbują odtworzyć dokładny przebieg zdarzenia, by ustalić, jak doszło do tej tragedii.

Do wypadku doszło 24 lipca 2025 roku, krótko po godzinie 16:00, w miejscowości Borowce (gmina Troszyn). Jak poinformowała Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, 89-letnia kobieta wyszła z domu, by zrobić zakupy w obwoźnym sklepie, który zatrzymał się na jednej z posesji. Obok dostawczego samochodu z handlem stał ciągnik rolniczy należący do sąsiada kobiety.

W momencie, gdy seniorka stała przy pojeździe i dokonywała zakupu, 72-letni właściciel ciągnika rozpoczął cofanie. Z nieustalonych dotąd przyczyn kobieta znalazła się pod tylnym kołem pojazdu. Doszło do tragicznego w skutkach przejechania wzdłuż całego jej ciała. Poszkodowana zginęła na miejscu.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, działając pod nadzorem prokuratora, zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wykonali niezbędne oględziny oraz przesłuchali świadków. 72-letni mężczyzna, kierujący ciągnikiem, został z uwagi na stan zdrowia przetransportowany do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy.

Na 28 lipca zaplanowano sekcję zwłok zmarłej, która ma pozwolić na jednoznaczne określenie przyczyny śmierci. Śledczy nie wykluczają żadnego scenariusza i nadal zbierają materiał dowodowy. Postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.