Muzeum Żołnierzy Wyklętych oraz Instytut Pamięci Narodowej zapraszają na spektakl „Przez ścianę”. Przedstawienie obejrzeć będzie można 2, 3 i 4 października. Wstęp bezpłatny, po wcześniejszym odebraniu biletów lub ich rezerwacji.



Spektakl „Przez ścianę” w Muzeum Żołnierzy Wyklętych:



środa 2 października 2024

godz. 12.00 (dla szkół)

godz. 18.00



czwartek 3 października 2024

godz. 10.00 (dla szkół)

godz. 18.00



piątek 4 października 2024

godz. 11.00 (dla szkół)

godz. 18.00



Bezpłatne bilety wydawane są w kasie Muzeum. Można je też zarezerwować, dzwoniąc pod numer telefonu: 510 139 061. Kasa i rezerwacja dostępne od wtorku do soboty w godz. 10.00 – 18.00 oraz w niedzielę w godz. 10.00 – 16.00.



Spektakl „Przez ścianę” to autorska sztuka teatralna Leszka Zdunia, inspirowana losem Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego.



Jesienią 1947 roku obydwoje zostali osadzeni w mokotowskim więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Powodem były podejrzenia o udział w konspiracji i szpiegostwo.



Ich cele dzieliła cienka ściana. Nawiązali ze sobą kontakt właśnie przez nią, wystukując alfabetem Morse’a różne wiadomości.



Zaczęło się od prostych pytań – „kim jesteś, za co siedzisz?”. Kiedy okazało się, że Jerzemu grozi kara śmierci, Wiesława postanowiła za wszelką cenę podtrzymać go na duchu.



Pomiędzy wezwaniami na przesłuchania i torturami (oprawcami byli m.in. Humer i Różański), opowiadała Jerzemu krzepiące historie i streszczała książki. Najwięcej czasu poświęciła Tristanowi i Izoldzie.



Po kilku miesiącach, wciąż porozumiewając się alfabetem Morse’a, Jerzy oświadczył się Wiesi, a ona zgodziła się zostać jego żoną. Zanim jednak mogli się spotkać, minęło niemal 6 lat.



Po raz pierwszy „na żywo” zobaczyli się podczas swojego ślubu w zakładzie karnym w Grudziądzu. Kilka tygodni po ślubie Wiesława, na mocy amnestii, opuściła więzienie. Państwo Śmiechowscy przeżyli wspólnie 55 lat.



Mokotowskie więzienie było miejscem niewyobrażalnego bestialstwa ze strony oprawców, na siłę instalujących w Polsce komunistyczny ład. Z powodów ideologicznych próbowali oni za wszelką cenę upokarzać i pozbawiać godności więźniów politycznych.



Stosując różnego rodzaju tortury fizyczne i psychiczne, zmuszali do składania fałszywych zeznań, współpracy z władzą oraz wydawania koleżanek i kolegów, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni, bo nie zgadzali się na narzucony porządek.



W latach największego terroru – 1945-1956 – w więzieniu wykonano ponad 300 wyroków śmierci. Kilka tysięcy osób zmarło z powodu wycieńczenia lub zakatowania podczas przesłuchań.



Ludzkie dramaty, które rozgrywały się przy ul. Rakowieckiej, były też źródłem niezliczonej ilości pięknych gestów. I o takiej właśnie postawie opowiada sztuka Przez ścianę – historia heroicznej walki o drugiego człowieka. Walki podjętej w warunkach upodlenia.



To rzecz o miłości, która potrafi wszystko znieść. O miłości, która jest prawdziwie cierpliwa. To opowieść o pięknych ludziach, którzy nie pozwolili zdeptać swojej godności.



Twórcy i artyści:

Magdalena Krylik – w roli Małej

Ksawery Szlenkier – w roli Ju

Leszek Zduń – reżyser

Rafał Odrobina – muzyka

Aleksandra Reda – scenografia