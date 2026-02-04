Spotkanie autorskie i spektakl UTW w Kadzidle [ZDJĘCIA]

REKLAMA

W Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle odbyło się wydarzenie kulturalne, na które złożyły się dwa punkty programu: spotkanie z pisarką oraz występ grupy teatralnej.

Pierwszą częścią wieczoru było spotkanie autorskie z Katarzyną Fabisiewicz - poetką, prozatorką oraz animatorką kultury. Tematem rozmowy była jej najnowsza książka zatytułowana „Kamień, Papier, Maszyna”. Dyskusję z autorką poprowadził dr hab. Karol Samsel. Spotkanie miało charakter otwartego dialogu, podczas którego uczestnicy mogli zadawać pytania dotyczące twórczości i pracy bibliotekarskiej pisarki.

W drugiej części wydarzenia zaprezentowano spektakl pantomimy pt. „Święta z Księdzem Janem”. Przedstawienie przygotowała grupa teatralna działająca przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Nad całością występu czuwała instruktorka teatralna Ewa Wiśniewska, która kierowała przygotowaniami grupy.

Wydarzenie zorganizowane w kadzidlańskim ośrodku kultury było okazją do zapoznania się z nową literaturą oraz lokalną działalnością amatorskich grup teatralnych.

Źródło: eOstrołęka.pl/CKK w Kadzidle