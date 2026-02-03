Nagle z kabiny buchnęły płomienie. Akcja służb w Kadzidle

REKLAMA

Do groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek, 2 lutego w Kadzidle. Przy ulicy 1 Maja zapalił się samochód osobowy marki Audi. Dzięki szybkiej reakcji właściciela i interwencji strażaków z OSP Kadzidło, sytuację udało się sprawnie opanować.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb ratunkowych w godzinach porannych. Płomienie pojawiły się wewnątrz kabiny zaparkowanego Audi. Właściciel pojazdu, zachowując zimną krew, podjął pierwszą próbę walki z żywiołem jeszcze przed przyjazdem służb. Za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego udało mu się wstępnie przygasić ogień, co prawdopodobnie zapobiegło rozprzestrzenieniu się pożaru na całą karoserię oraz sąsiednie obiekty.

Na miejsce natychmiast zadysponowano zastęp z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle. Strażacy po dojeździe na ulicę 1 Maja zabezpieczyli teren działań i przystąpili do ostatecznego tłumienia zarzewi ognia.

Według wstępnych ustaleń, bezpośrednią przyczyną pożaru była awaria instalacji elektrycznej wewnątrz samochodu. To częsta usterka, która w starszych modelach pojazdów może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Straty materialne oszacowane na około 2 tysiące złotych.