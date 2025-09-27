Spotkanie Bezpieczna Lipianka: Nauka i zabawa [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Przy świetlicy wiejskiej w Lipiance odbyło się spotkanie pod hasłem „Bezpieczna Lipianka - Społeczność w działaniu”. Wydarzenie to łączyło edukację na temat bezpieczeństwa z sąsiedzką integracją i świetną zabawą.

Głównym celem spotkania było podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa.Uczestnicy mieli okazję m.in. zobaczyć pokaz ratownictwa przygotowanym przez OSP Lipianka oraz aktywnie wziąć udział w pokazie pierwszej pomocy, zdobywając tym samym umiejętności, które mogą uratować życie.

Po dawce wiedzy i emocji, organizatorzy zaprosili do wspólnej zabawy. Na uczestników czekał poczęstunek oraz ognisko, idealne do budowania sąsiedzkich relacji. Wieczór zwieńczyła potańcówka z DJ’em.

Spotkanie było idealną okazją, by spędzić czas z sąsiadami, wspólnie się pośmiać, a przy okazji dowiedzieć się, jak skutecznie zadbać o bezpieczeństwo własne i bliskich.

Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.