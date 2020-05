Spowodował wypadek, uciekł i ukrył się w… wychodku!

REKLAMA

Nietypowe miejsce do schronienia przed policją wybrał sobie 47-letni kierowca, który po pijanemu spowodował wypadek i uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci znaleźli go w… drewnianym wychodku!



We wtorkowe popołudnie na drodze krajowej nr 62 między Wyszkowem a Serockiem, w miejscowości Kręgi Nowe doszło do zdarzenie drogowego z udziałem dwóch osobówek – opla z volkswagenem. Jak wynika z ustaleń policjantów ruchu drogowego pracujących na miejscu zdarzenie, do kolizji doszło w momencie kiedy jeden z kierowców skręcał w lewo, a drugi wyprzedzał.







Po zderzeniu kierowca opla uciekł z miejsca. Odnaleźli go policjanci z grupy SPEED. 47- letni mieszkaniec gm. Serock schował się w drewnianym wychodku na jednej z prywatnych posesji niedaleko miejsca zdarzenia.

- informuje oficer prasowy KPP w Wyszkowie.Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Badanie na zawartość alkoholu wykazało w jego organizmie ponad 1 promil. Okazało się także, że 47- latek stracił już wcześniej prawo jazdy właśnie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.Za przestępstwo kierowania autem po pijanemu grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Jeśli kierowca był karany za jazdę po alkoholu i ponownie zasiądzie za kółkiem w stanie nietrzeźwym, grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.