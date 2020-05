Majówka na „podwójnym gazie” w powiecie wyszkowskim

REKLAMA

Aż sześciu pijanych kierowców zatrzymano w długi makowy weekend na drogach powiatu wyszkowskiego. Rekordzista wydmuchał w alkomat ponad 3,5 promila! Dwoje z zatrzymanych doprowadziło po pijanemu do kolizji.



Od piątku do niedzieli na drogach powiatu wyszkowskiego doszło do 6 kolizji drogowych, w tym 2 spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących. Niechlubny rekord pierwszego majowego weekendu należał do 30-letniego mieszkańca gm. Brańszczyk, który kierował oplem mając w organizmie ponad 3,5 promila alkoholu. Okazało się również, że kierowca ma czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez sąd.



Ponad 2 promile alkoholu miał kierujący citroenem, który był sprawcą kolizji w Gulczewie, a ponad 1 promil sprawca kolizji w Wyszkowie.



Łącznie w ostatni weekend na drogach naszego powiatu policjanci zatrzymali 6 pijanych kierowców.



Za przestępstwo kierowania autem po pijanemu grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Jeśli kierowca był karany za jazdę po alkoholu i ponownie zasiądzie za kółkiem w stanie nietrzeźwym, grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat. Ponadto osoba, która drugi raz prowadziła pod wpływem alkoholu, zostaje zobowiązana do większego świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Jego minimalny wymiar to 10 000 zł.