Okradli magazyn, w którym pracowali. Prosto z pracy trafili do aresztu

REKLAMA

REKLAMA

Cztery osoby przyłapane na kradzieży towarów z magazynu firmy logistycznej trafiło do policyjnego aresztu. Zatrzymani to magazynierzy i pracownicy ochrony. Prosto z nocnej zmiany zostali przewiezieni do aresztu. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.



Dyżurny wyszkowskiej policji otrzymał zgłoszenie o kradzieży mienia z centrum dystrybucji jednego z przedsiębiorstw na terenie powiatu wyszkowskiego. Na miejsce natychmiast pojechali funkcjonariusze kryminalni, którzy przystąpili do działania. W toku wykonywanych czynności policjanci szybko ustalili przebieg zdarzeń: dwóch pracowników magazynów w ścisłym porozumieniu z parą ochroniarzy w ciągu jednej nocy ukradli towar na kwotę ponad 2 tys. zł.



Wszystko od początku było zaplanowane. Pracownicy magazynu wybierali rzeczy i dzielili się z ochroniarzami w zamian za przepuszczenie ich przez bramki kontrolne. Skradziony towar, w tym wędliny, alkohole i maszynki do golenia, chowali w swoich samochodach, bagażniku skutera oraz w pomieszczeniu służbowym. Policjanci z wydziału kryminalnego w wyniku wykonanych przeszukań ujawnili skradzione przedmioty.



Czworo mieszkańców gminy Wyszków i Brańszczyk (w wieku 25-42 lat) zostało zatrzymanych jeszcze przed skończeniem swojej zmiany. Z terenu firmy, w której pracowali trafili za kratki policyjnego aresztu. Mężczyźni usłyszeli zarzuty, do których się przyznali. Teraz za swoje postępowanie odpowiedzą przed sądem. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.