Struzik: Podział Mazowsza to czysto polityczna decyzja

Wraca temat podziału województwa Mazowieckiego. Poseł PiS Marek Suski ogłosił w Radiu Plus, że jest gotowy projekt podziału województwa, a wprowadzenie go w życie jest opóźniane przez epidemię. Do słów Suskiego odniósł się marszałek Adam Struzik.



Temat wyodrębnienia Warszawy i jej okolic z województwa mazowieckiego pojawił się pod koniec lipca 2020 roku po doniesieniach medialnych w tej sprawie. Politycy PiS mówili, że trwają prace nad projektem, natomiast nie wiadomo było, kiedy miałby być on dostępny publicznie i kiedy zostanie wniesiony do Sejmu.



Projekt dotyczący podziału Mazowsza jest już gotowy. Taką informację podał poseł Marek Suski. Jeżeli zostanie przyjęty, to również ostrołęczanie pójdą do urn wyborczych, niewykluczone, że jeszcze w 2021 roku.



Na konferencji prasowej w Ostrołęce marszałek województwa Adam Struzik odnosząc się do słów Suskiego mówił, że skoro temat wciąż wraca to obowiązkiem władz województwa jest reagować podkreślając przy tym, że nie ma żadnych racjonalnych przesłanek za podziałem.





Nie ma żadnych racjonalnych przesłanek za podziałem, żadnego powodu oprócz czysto politycznych decyzji, dążenia radomskich polityków PiS z zupełnie bezsensownym uporem do podziału województwa. W istocie nie ukrywają, że chodzi tak na prawdę o województwo radomskie. Jest to absolutnie nie w interesie naszej mazowieckiej wspólnoty. Stworzenie takiego pozbawionego serca jakim jest Warszawa województwa jest działaniem szkodliwym, bezsensownym. Być może chodzi o to żeby przetestować wcześniej wybory, żeby coś się działo w kraju ponieważ mamy teraz okres spokoju. Trzy lata do następnych wyborów parlamentarnych i samorządowych. To jest jakieś dążenie do tego żeby dzielić i wywoływać destabilizację.

Wyłączenie części centralnej kolei nie wiem na jakich zasadach, nawet gdyby to oznaczało tylko dopłatę przez nowe województwo mazowieckie do tych przewozów to nie byłoby z czego płacić i tak czego się nie dotknie to właściwie widać bezsens tej propozycji

- mówił na konferencji prasowej w Ostrołęce marszałek województwa Adam Struzik.Marszałek zwrócił uwagę na problemy, z jakimi będzie się trzeba zmierzyć przy podziale. Samorząd Mazowsza ma 160 różnych instytucji. Padły pytania jak np. podzielić koleje mazowieckie? Kto będzie płacił za utrzymanie kolei w obszarze pozbawionym dochodu za przewozy regionalne? Obecnie województwo mazowieckie dopłaca do kolei rocznie 380 mln zł.- mówił StruzikPodczas spotkania zapowiedziano organizację szeregu konferencji naukowych, na których na temat podziału województwa mają wypowiedzieć się fachowcy. Podkreślono również potrzebę przeprowadzenia konsultacji społecznych, zasięgnięcia opinii ekspertów i przeprowadzenia analiz.