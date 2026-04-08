Stwórz strój z recyklingu i wygraj nagrodę

Stare gazety, folie, materiały z odzysku, sznurki, kartony - co z tego można zrobić? Okazuje się, że całkiem efektowny strój. Miasto Ostrołęka ogłosiło konkurs „EkoStyl bez Granic" - kreatywne wyzwanie dla mieszkańców, którzy chcą połączyć modę z troską o środowisko.

Zadanie uczestników jest proste w opisie, ale wymagające w wykonaniu - trzeba stworzyć strój ekologiczny wykonany własnoręcznie z materiałów pochodzących z recyklingu, naturalnych, biodegradowalnych lub przeznaczonych do ponownego użycia. Strój musi być zaprezentowany na osobie i sfotografowany - to właśnie zdjęcie trafia do oceny.

Liczy się pomysłowość, kreatywność i zgodność z tematyką ekologiczną. Nie ma ograniczeń co do formy.

Kto może wziąć udział? Jak się zgłosić?

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Miasta Ostrołęki oraz gminy Rzekuń w wieku od 13 lat. Udział jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny. Osoby niepełnoletnie mogą startować za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego - odpowiedni formularz zgody dostępny jest w Urzędzie Miasta.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia 2026 r. do godz. 10:00. Wystarczy przesłać zdjęcie stroju wraz z kartą zgłoszenia na adres e-mail ekoostroleka@um.ostroleka.pl lub złożyć dokumenty osobiście w Urzędzie Miasta Ostrołęki przy pl. gen. J. Bema 1 lub ul. T. Kościuszki 45.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest online na stronie mieszkamwostrolece.pl oraz w wersji papierowej w obu punktach urzędu. Każdy uczestnik może zgłosić jeden strój.

Jak będą oceniane prace?

O zwycięstwie decyduje liczba oddanych głosów - prace będą dostępne do oceny na stronie mieszkamwostrolece.pl. Część prezentacji i oceny zaplanowano również na 17 kwietnia podczas wydarzenia inaugurującego projekt „Ostrołęka - młodzi w centrum" w Hali Sportowo-Widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia przy ul. R. Traugutta, w godzinach 10:00–13:30.

Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe, a organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Miasta do 30 kwietnia 2026 r.

Dlaczego warto spróbować?

Konkurs to nie tylko szansa na nagrodę - to przede wszystkim okazja, by spojrzeć na codzienne odpady z zupełnie innej perspektywy. Recykling i upcykling mogą być twórcze, artystyczne i efektowne. Miasto liczy, że inicjatywa zainspiruje mieszkańców do zmiany myślenia o tym, co zwykle ląduje w koszu.

Konkurs realizowany jest w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, dofinansowanego ze środków Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla państw członkowskich Unii Europejskiej.

