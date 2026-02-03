Świętuj Walentynki w MŻW. Wyjątkowy koncert piosenek o miłości

REKLAMA

Już w przeddzień święta zakochanych sala kinowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce wypełni się dźwiękami najpiękniejszych utworów o miłości. Agencja Żuku Music Art zaprasza na koncert "Mazowsze dla zakochanych".

Miłość ma wiele twarzy – bywa nieśmiała i pierwsza, dojrzała, pełna tęsknoty, ale i ta najpiękniejsza: szczęśliwa. O wszystkich tych odcieniach uczuć opowiedzą artyści, którzy 13 lutego pojawią się na ostrołęckiej scenie.

Kto wystąpi?

Podczas wieczoru usłyszymy utalentowany zespół muzyków, którzy zadbają o odpowiednią oprawę i klimat wydarzenia:

Krzysztof Bańka – wokal, gitara akustyczna

Arkadiusz Chojnowski – gitara elektryczna

Maciej Magnuski – gitara basowa

Michał Kosiorek – perkusja

To połączenie akustycznej delikatności z energią gitary elektrycznej i sekcji rytmicznej gwarantuje, że repertuar zadowoli nawet najbardziej wymagających słuchaczy.

Jak zdobyć wejściówki?

Wydarzenie jest dostępne dla wszystkich, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, warto pospieszyć się z odbiorem biletów. Wstęp na koncert jest bezpłatny.

Bezpłatne wejściówki można odebrać osobiście w kasie Muzeum lub zarezerwować telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 510 139 061.

Szczegóły wydarzenia:

Data: 13 lutego (przeddzień Walentynek)

Godzina: 18:00

Miejsce: Sala kinowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Partner wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego