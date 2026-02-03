Świętuj Walentynki w MŻW. Wyjątkowy koncert piosenek o miłości

Już w przeddzień święta zakochanych sala kinowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce wypełni się dźwiękami najpiękniejszych utworów o miłości. Agencja Żuku Music Art zaprasza na koncert "Mazowsze dla zakochanych".
Miłość ma wiele twarzy – bywa nieśmiała i pierwsza, dojrzała, pełna tęsknoty, ale i ta najpiękniejsza: szczęśliwa. O wszystkich tych odcieniach uczuć opowiedzą artyści, którzy 13 lutego pojawią się na ostrołęckiej scenie.
Kto wystąpi?
Podczas wieczoru usłyszymy utalentowany zespół muzyków, którzy zadbają o odpowiednią oprawę i klimat wydarzenia:
Krzysztof Bańka – wokal, gitara akustyczna
Arkadiusz Chojnowski – gitara elektryczna
Maciej Magnuski – gitara basowa
Michał Kosiorek – perkusja
To połączenie akustycznej delikatności z energią gitary elektrycznej i sekcji rytmicznej gwarantuje, że repertuar zadowoli nawet najbardziej wymagających słuchaczy.
Jak zdobyć wejściówki?
Wydarzenie jest dostępne dla wszystkich, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, warto pospieszyć się z odbiorem biletów. Wstęp na koncert jest bezpłatny.
Bezpłatne wejściówki można odebrać osobiście w kasie Muzeum lub zarezerwować telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 510 139 061.
Szczegóły wydarzenia:
Data: 13 lutego (przeddzień Walentynek)
Godzina: 18:00
Miejsce: Sala kinowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce
Partner wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego