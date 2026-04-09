System kaucyjny to porażka? "Polacy jak śmieciarze" [WIDEO]

Działacze Konfederacji ostro skrytykowali system kaucyjny w Polsce. "Płacimy za fanaberie klimatyczne Unii Europejskiej" - mówili w Ostrołęce.

W Polsce do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l), metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce. Zdaniem Konfederacji, to droga donikąd, o czym przekonywali działacze tego ugrupowania podczas konferencji w Ostrołęce.

Konfederacja krytykuje system kaucyjny

- System kaucyjny to utrudnienie w tym momencie dla zwykłych Polaków w codziennym życiu. Kaucje narzucane na każdą plastikową butelkę, na każdą metalową puszkę sprawiają jedynie, że płacimy za fanaberie klimatyczne Unii Europejskiej. Teraz Polacy jak śmieciarze muszą targać wory do sklepów żeby odzyskać swoje pieniądze - mówił Antoni Śniadach, dodając:

Kto za tym stoi? Odpowiedź jest prosta, zarówno PiS, jak i Platforma. Ustawa przyjmująca system kaucyjny w Polsce była wprowadzana 13 lipca 2023 r., czyli za rządów PiS-u. To rząd Morawieckiego jako pierwszy usankcjonował ustawę o chorym systemie kaucyjnym. Konfederacja była przeciwna temu choremu systemowi.

"Następnie koalicja Donalda Tuska sfinalizowała wszystko, przyjmując nowelizację pisowskiej ustawy. Konfederacja konsekwentnie broniła swojego i mówiła, że to zły pomysł, żeby wprowadzać utrudnienie dla zwykłych ludzi" - kontynuował.

Przesłanie Konfederacji to "stop" dla systemu kaucyjnego. - Jest to dziecko Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska - skwitował Śniadach.

"Tego systemu nie da się naprawić"

Karol Topa przyznał, że system kaucyjny to kosztowna i chaotyczna reforma, podnosząca ceny i wprowadzająca logistyczny bałagan. I wyliczał koszty:

- Nawet 200 zł w ciągu 3 miesięcy dla 2 osób tylko przez niezwrócone butelki. Dla firm to lawina kosztów!

Łukasz Jankowski stwierdził, że "tak nie wygląda prawdziwa ochrona środowiska". - Tego systemu nie da się naprawić, trzeba go wyrzucić do kosza i zrobić rozwiązanie prostsze, tańsze i uczciwe - zakończył.