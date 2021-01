Szczepienia odwołane lub przesunięte. Ujawniono statystyki ze szpitala w Ostrołęce

REKLAMA

Ile szczepień trzeba było odwołać przez kłopoty związane z dostawą szczepionek do szpitala w Ostrołęce? Te dane ujawnił dziś radny wojewódzki Krzysztof Strzałkowski, powołując się na pismo wicedyrektora szpitala. Zebrała się pokaźna liczba.



W ostatnim czasie w szpitalu w Ostrołęce pojawił się problem z dostawą szczepionek przeciw COVID-19.



Jak poinformował zastępca dyrektora ostrołęckiego szpitala Wojciech Krzyżanowski, w piśmie do radnego województwa mazowieckiego Krzysztofa Strzałkowskiego, szpital musiał już odwołać lub przesunąć 2100 pierwszych szczepień oraz 1060 drugich szczepień w "grupie zero" ze względu na dostawy anulowane przez Agencję Rezerw Materiałowych.



- 2100 medyków zapisanych na szczepienia w szpitalu w Ostrołęce do końca stycznia nie będzie zaszczepionych w terminie. Czyli będą wciąż ryzykować własne życie i podwyższać ryzyko przeniesienia infekcji COVID19. Jak długo? - pyta na Twitterze radny Strzałkowski.





Jak informowała ostatnio lekarz Maria Kapuśniak, koordynator ds. szczepień w ostrołęckim szpitalu, "osoby należące do grupy 0, które wyraziły chęć zaszczepienia się, a u których nie rozpoczęto jeszcze szczepień, zostaną zaszczepione w późniejszym terminie, po wznowieniu dostaw szczepionki. Osoby te proszone są o telefoniczne uzgadnianie terminów szczepień po wznowieniu dostaw szczepionek".