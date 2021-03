Szpital tymczasowy w Ostrołęce uruchomi kolejny moduł. Będzie tu w sumie 100 miejsc dla pacjentów z covid-19

REKLAMA

REKLAMA

Obecnie w szpitalu tymczasowym w Ostrołęce, dla którego szpitalem patronackim jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego, przebywa 30 pacjentów z koronawirusem. Dziś lecznica dysponuje 46 miejscami dla pacjentów z covid-19. Na polecenie wojewody mazowieckiego w najbliższym czasie ma zostać uruchomiony kolejny moduł na 54 miejsca. Oznacza to, że baza łóżkowa zwiększy się do 100.

REKLAMA

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

~Bare Ya , 16:52 27-03-2021 , 29% .



Wielki jest prezes Kaczyński!



Wspaniały jest premier Morawiecki!



Prezydent Duda to prawdziwy mąż stanu.





To dzięki nim wirus jest w odwrocie!



. odpowiedz • oceń :

~Gość*** , 17:08 27-03-2021 , 78% @~Bare Ya A jeszcze wspanialszy jest minister '"Arłukowicz powiedział w nagraniu między innymi: To, co wyprawiają te chłopaki przekracza wszelkie granice rozsądku. Przychodzi do mnie Sowa (Marek, marszałek województwa małopolskiego) i mówi, że miliard dla szpitala. Mówię, że chłopie, kurałła, masz tych szpitali co drugą ulicę. Zamknij cztery i przyjdź po 200 baniek, a nie po miliard." Niestety TVN o tym nikomu nie mowił . odpowiedz • oceń :

~Gość , 17:25 27-03-2021 , 69% @~Gość*** Od 6 lat rządź PiS i PiS ma krew Polaków ba rękach odpowiedz • oceń :

~bb , 17:08 27-03-2021 , 19% Żeby przetrzymywać siłą bezobjawowych jak w Ostrowii? odpowiedz • oceń :

~gość*** , 17:11 27-03-2021 , 87% @~bb Myślę ,że powinieneś go ugościć w swoim domu skoro uważasz ,że nie powinien byc izolowany .Gośc odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:22 27-03-2021 , 32% Maska odstęp dezynfekcja szczepienie.



Inaczej zabraknie miejsc w szpitalu tymczasowym. odpowiedz • oceń :

~Leming , 17:31 27-03-2021 , 71% @~tępiciel lemingów Już sie służba zdrowia kompletnie zawaliła dzięki twoim mocodawcom.



Dlaczego Czartoryski na wiecu wyborczym organizowanym przez Morawieckiego dla Dudy ganiał bez maski?



Dlaczego Duda umizgiwał się do antyszczepionkowców i przeciwników noszenia maseczek

Polacy olewają nakazy bo taki przykład dali im politycy PiS. Banda idiotów z krwią Polaków na rękach odpowiedz • oceń :

~Kit , 17:44 27-03-2021 , 68% @~Leming Rozumiem że gdyby morawiecki nasrał na środku galerii to ty obok kucasz i robisz to samo bo taki dał Ci przykład. Żałosny jesteś odpowiedz • oceń :

~gość*** , 17:49 27-03-2021 , 89% @~Leming Tu jest zdanie Twoich zwolenników o służbie zdrowia i jej finansowaniu ''"Arłukowicz powiedział w nagraniu między innymi: To, co wyprawiają te chłopaki przekracza wszelkie granice rozsądku. Przychodzi do mnie Sowa (Marek, marszałek województwa małopolskiego) i mówi, że miliard dla szpitala. Mówię, że chłopie, kurałła, masz tych szpitali co drugą ulicę. Zamknij cztery i przyjdź po 200 baniek, a nie po miliard." odpowiedz • oceń :

~Leming , 17:59 27-03-2021 , 76% @~Kit Ja tym co robi Mr PowerPoint się nie kieruję. Jak kieruję się zdaniem profesjonalistów w danej dziedzinie.

Niestety Pisiwski beton jest zapatrzony w tych idiotów. Nie jednemu Polakowi tłumaczyłem noś maskę, nie bój się szczepionek. Nie raz zostałem zwyzywany. Nie raz usłyszałem epidemia to bzdura bo patrz Kaczyński to, Duda tamto



Morawiecki jako szef rzadu odpowiada bezpośrednio za ten burdel. odpowiedz • oceń :

~Leming , 18:00 27-03-2021 , 76% @~gość*** Idoto, od 6 lat rządzi PiS i jest totalny chaos i dramat odpowiedz • oceń :

~gość*** , 19:41 27-03-2021 , 72% @~Leming Tymi totalnymi nie da się rządzić inaczej ,oni tylko czekają na ustawy nawet takie ,które zakazują covidowi rozprzestrzeniania się a rząd liczy na to ,że Polacy to bardzo rozsądny naród i rozumie zagrożenie - nie trzeba jak kiedyś trzymać go za m...dę żeby działał z korzyścią dla siebie i bliskich .Ale dzięki antymaseczkowcom , spacerowiczom antyaborcyjnym i działającym wg zasady ''im gorzej w kraju tym bliżej do zdobycia władzy za szelką ceną ''ulica i zagranica ''- nie ważne zdrowie ważna jest kasa z produkcji faktur i najlepszy biznes 'Graś: Absolutnie nie opłaca się już produkcja narkotyków, teraz tylko VAT'' odpowiedz • oceń :

~Leming , 19:46 27-03-2021 , 20% @~gość*** Jesteś zdrajco tak jak każdy pisowiec



Ja skucham się ekspertów tu gurunz Źoliboża.

Strajk kobiet nie przyczynił się do II fali. Wirusa rozniosły dzieci z przepełnionych szkół

Kobiety miały prawo walczyć o swoje. odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 20:29 27-03-2021 , 73% Dobry wieczór!



Cyt. "Kobiety miały prawo walczyć o swoje".



Jakie kobiety? Jesteś seksistą? Tam, na ulicach polskich miast, protestowały i walczyły o swoje przyrodzone prawa, nie kobiety, lecz osoby z macicami...



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.