Mimo obostrzeń przedszkola i żłobek w Ostrołęce będą funkcjonowały

~tępiciel lemingów , 16:00 26-03-2021 , 73% @~Bare Ya Brawo nieprzestrzegający zaleceń, Polska rozkwita.



Kaczyński, Morawiecki czy Duda nie będzie zakładał Ci maski, nie będzie robił odstępu, nie będzie robił za Ciebie dezynfekcji, nie będzie za Ciebie się szczepił. odpowiedz • oceń :

~Bare Ya , 16:08 26-03-2021 , 17% @~tępiciel lemingów .



Głupcze.

Miało być SILNE państwo. Taka to siła, że rząd nie potrafi wyegzekwować własnych rozporządzeń!

A wiesz, dlaczego? Bo rząd boi się hejtu! Słupki SĄ NAJWAŻNIWJSZE!



. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 16:11 26-03-2021 , 88% @~Bare Ya Mądralo, maska odstęp dezynfekcja szczepienie.



Państwo jest tak silne jak jego obywatele. Obywatele nie potrafią przestrzegać zaleceń epidemicznch.



Nie oglądaj się na rząd, to nie rząd nie będzie miał miejsca w szpitalu. odpowiedz • oceń :

~~ , 16:20 26-03-2021 , 18% @~tępiciel lemingów Czym niby jest SILNE PAŃSTWO??? Coś ci się poјebało, kretуnie :D



. odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 17:49 26-03-2021 , 95% @~Bare Ya Dzień dobry!



Cukiereczku! Nie podniecaj się, bo widzę, że z tej podniet, już lekko popuściłeś w porcięta. A fe...



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 18:00 26-03-2021 , 95% @~~ Silne państwo jest silne jak jego obywatele.



Jeśli obywatel nie zakłada maski, nie zachowuje odstępu, nie dezynfekuje się ci nie szczepi w pandemii, to państwo jest słabe. odpowiedz • oceń :

~ukchl kechl ekhe ekhe , 15:57 26-03-2021 , 8% Wiecie co się dzieje w Akademii Maluchów? odpowiedz • oceń :

~Jatymywyoni , 00:35 28-03-2021 , - @~ukchl kechl ekhe ekhe Będzie czynne. 2 grupy tylko dla dzieci medyków i służb mundurowych. odpowiedz • oceń :

~Najmądrzejszy Kurp , 16:07 26-03-2021 , 5% Ludziska? A hipermarket BOBI czynny będzi, bo mam coś ważnego do kupienia? Podobno Liroy znalazł taki sposób na tych bandytów (słowa samego posłą Brauna- wszyscy do więzienia- "gęsiego" -jeden za drugim) że odgrodził te 2tyś metrów kwadratowych i będą sprzedawać. odpowiedz • oceń :

~Dona Bombina , 16:11 26-03-2021 , 8% .



To ci lockdown! Komedia w stylu gangu Olsena :D



. odpowiedz • oceń :

~Baca , 17:14 26-03-2021 , 95% @~Dona Bombina Taki lockdown, obostrzenia, zasady bezpieczeństwa jak ludzie ich przestrzegający, poniał?

odpowiedz • oceń :

~obserwator , 16:16 26-03-2021 , 88% czy artykuł o przedszkolu czy o pogodzie to Bare Ya o Kaczyńskim ty chyba już dostałeś pomieszania zmysłówod tej nienawiści dopiero jakby cię dopasł covit to może byś zrozumiał, ciągle nie może wasz obóz zrozumieć że jest demokracja i większość nie wybrała ani Budki ani Kidawy i wy ze złości banialuki piszecie odpowiedz • oceń :

~~ , 16:39 26-03-2021 , 15% @~obserwator "zmysłowód", a może mózgoprzekaźnik a może wyjaławiacz osobowości... macie takie w PiSie? odpowiedz • oceń :

~obserwator , 17:43 26-03-2021 , 95% @~~ Jednak wy lubicie obiecanki cacanki Trzaskowskiego bo realnych działań to nie chyba że manifestacja albo pisanie głupot przy kompie odpowiedz • oceń :

~Dona Bombina , 16:35 26-03-2021 , 10% .



Po co potulną prośbę do narodu nazywać ROZPORZĄDZENIEM?

Mało kto respektuje zakaz bez podstawy prawnej. Kompromitacja :D



. odpowiedz • oceń :

~wujo Sam , 17:04 26-03-2021 , 96% @~Dona Bombina Podstawa prawna powstrzyma zarazę? Włącz przycisk odpowiedzialny za myślenie! Tylko zdrowy rozsądek może cię uchronić! No cóż ale ty z tych, bez podstawy prawnej nie zaakceptuje żadnych działań chroniących jej zdrowie, a może życie. No chyba jak by ktoś z korbaczem stał i walił po głupim łbie, to wtedy by dotarło! Twój wpis, to dopiero "Kompromitacja ":D. odpowiedz • oceń :

~Kij , 17:08 26-03-2021 , 95% @~Dona Bombina Odpowiedzialni za siebie i innych nie potrzebują zakazów, nakazów ale niestety człowiek już tak ma...

Co do rozporządzeń , podstaw prawnych itd. W kodeksie karnym jest wiele czynów określonych jako przestępstwo i zagrożone większą lub mniejszą sankcją a i tak ludzie popełniają przestępstwa.

Załóż maseczkę, zdezynfekuj rączki, zachowaj odstęp i zaszczep się odpowiedz • oceń :

~Do Dona , 17:12 26-03-2021 , 95% @~Dona Bombina Gdyby pozwolili bezkarnie kraść, gwałcić , zabijać to co? Pewnie biegałbyś ze seiim frędzlem nawierzchu z kieszeniami wypchanymi kradzionymi rzeczami no i oczywiście z maczetą żeby kogoś zabić odpowiedz • oceń :

~Dona Bombina , 17:14 26-03-2021 , 11% @~wujo Sam Podstawa prawna da policji możliwość egzekwowania przepisu.

Teraz biedaki tylko odwracają głowę na widok rozgadanej bandy małolatów bez maseczek.

Nie interweniują bo obawiają się KOMPROMITA. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 18:05 26-03-2021 , 95% @~Dona Bombina Podstawa prawna dla wystawienia mandatu za brak maseczki jest już poprawna,

Obowiązek noszenia maseczki w taki sposób, by zakrywała usta i nos wbrew powszechnemu przekonaniu nie jest niezgodny z prawem - donosi "Rzeczpospolita", cytując ekspertów z biura Rzecznika Praw Obywatelskich. odpowiedz • oceń :

~Covid , 21:00 26-03-2021 , 0% @~tępiciel lemingów Ty , świrek , a gdzie się podziała grypa ? Zniknęła nagle ? Odpowiec mi na to pytanie mądralo .

Tak jesteś ogłupiony że gdyby kazali ci swojego dzieciaka zanurzyć we wrzątku ( bo ktoś zjeb... testem ktory pokazuje wynik dodatni podczas grypy ) to być bez wachania to zrobił odpowiedz • oceń :

~~ , 17:16 26-03-2021 , 15% Swoją drogą, bardzo łatwo łykacie PiSioeski kit.

Dajecie sobe wmówić winę za nieudolność władzy.



Myśleć trochę, lemingi! odpowiedz • oceń :

~gość *** , 19:33 26-03-2021 , 80% @~~ Władza powinna działać jak ta w 2008-2014 wtedy kasa była zakopana nawet premier nie wiedział gdzie a minister zdrowia kazał tak robić "Arłukowicz powiedział w nagraniu między innymi: To, co wyprawiają te chłopaki przekracza wszelkie granice rozsądku. Przychodzi do mnie Sowa (Marek, marszałek województwa małopolskiego) i mówi, że miliard dla szpitala. Mówię, że chłopie, kurałła, masz tych szpitali co drugą ulicę. Zamknij cztery i przyjdź po 200 baniek, a nie po miliard." odpowiedz • oceń :

~Internauta , 20:22 26-03-2021 , 32% Dlaczego do przedszkoli są przyjmowane dzieci gdzie matka jest w ciąży bądź na macierzyńskim a zasłania się mężem mundurowym po czym zapisuje dziecko w.czasie pandemii !!!!!!!!! Skandal , zgłosimy to do ministra ...wszedzie gdzie się da ...do interwencji, uwaga itp. bezwstydni rodzice ....to pracownicy przedszkoli muszą przychodzić do pracy dla takich dzieci ????? Dlaczego pracownicy przedszkoli mają być w budynkach , łączą się amnauczyciele szkół , Religi siedzą i pracują zdalnie . Kretynstwo , obłuda !!!!! odpowiedz • oceń :

~Zyď , 21:05 26-03-2021 , 9% Szczytdebilizmu . Przedszkole przyjmuje TYLKO dzieci policjantow i medykow ! Kur... a reszta to co ? Tylko ci sie licza ktorzy nabijaja statystyki zachorowan i zgonów i ci ktorzy karza ludzi za noszenie kominów , gdzie sami noszą i sie smieją ludziom w twarz . Kara za nie noszenie masek to bubel prawny .

Tak się tworzy ELYTY czyli wyzej sra.. niz dup... masz odpowiedz • oceń :

~Niemiec , 22:01 26-03-2021 , 91% @~Zyď żydzie, ty nie żyd tylko ameba. Karą za nie noszenie maseczki jest twoja lub czyjaś choroba lub co gorsza śmierć. Wytęż trochę i zmuś do pracy swój otępiały mózg i pomyśl co by było (przy braku kadry medycznej) gdyby pielęgniarki, lekarki, ratownicy medyczni i inni "realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" poszli na tzw. opiekę nad dziećmi. Trup się ściele gęsto, ale co tam - najważniejsze twoje niedowartościowane ego. odpowiedz • oceń :

~kwarantanna , 13:35 27-03-2021 , 100% co ma wspólnego jakaś partia z cowid , partia nie leczy i nie zaraża tylko sami sobie to robimy nie stosując się do samo zachowawczych zasad odpowiedz • oceń :

