Zmarły trzy kolejne osoby zakażone koronawirusem z powiatu ostrołęckiego

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

~polak mały , 11:03 26-03-2021 , 78% Co na to wicepremier d/s bezpieczeństwa KACZYŃSKI ?

Schował się z kotem na Żoliborzu ? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 11:06 26-03-2021 , 12% @~polak mały Nie oglądaj się na rząd, tylko maska odstęp dezynfekcja szczepienie. odpowiedz • oceń :

~podatnik , 14:05 26-03-2021 , 56% @~tępiciel lemingów To po co ten rząd do dymisji i rozliczyć. odpowiedz • oceń :

~gość *** , 19:22 26-03-2021 , 40% @~podatnik Jakie wydatki na słuzbę zdrowia było w latach 2009-2014 wtedy to pieniądze były tak pozyskiwane ''"Arłukowicz powiedział w nagraniu między innymi: To, co wyprawiają te chłopaki przekracza wszelkie granice rozsądku. Przychodzi do mnie Sowa (Marek, marszałek województwa małopolskiego) i mówi, że miliard dla szpitala. Mówię, że chłopie, kurałła, masz tych szpitali co drugą ulicę. Zamknij cztery i przyjdź po 200 baniek, a nie po miliard."- jakie od 2015 odpowiedz • oceń :

~Leming , 23:10 26-03-2021 , 67% @~gość *** Człowieku czy ty wiesz, że początek rządów koalicji PO-PSL to lata największego od kryzysu gospodarczego po II WŚ. Mimo to za tego rządu wzrosła liczba oddziałów szpitalnych i łóżek. Ta liczba malała zarówno za pierwszych rządów PiS jak i za obecnych do czasu pandemii.

To za PO-PSL zaczęła rosnąć systematycznie liczba miejsc na wydziałach lekarskich. Powołany pierwsze od dekad wydziały lekarskie na nowych uczelniach

Zwiększone wydatki za PiS wynikają, z tego że około 2014-2015 kryzys się skończył. Zaczęło maleć bezrobocie, rosnąć płace i stad większe dochody ze składek. Inflacja też tu swoje robi. Nie ma tu jakiś dodatkowych funduszy na ochronę zdrowia odpowiedz • oceń :

~obywatel GS , 11:07 26-03-2021 , 81% Nie z kotem tylko za kotem się schował. odpowiedz • oceń :

~Morfeusz , 11:41 26-03-2021 , 82% Ten Rząd ma krew na rękach odpowiedz • oceń :

~Sdf , 12:37 26-03-2021 , 52% @~Morfeusz Krew na rękach to mają wolnościowcy i antycovidowcy. odpowiedz • oceń :

~Leming , 18:25 26-03-2021 , 55% @~Sdf Ależ Konfederacja to sojusznik PiS. Ja dobrze pamietam jak Duda podlizywał się antyszczepionkowcom i tłumaczył, że nie każdy lubi maseczki.

Hirała się wygadał, że w lecie rząd prowadził akcję kontrolowanych zakażeń. Niestety wszystko wymknęło się spod kontroli.



Rząd w obawie przed utratą popularności sprowadził Polaków na Boże Narodzenie.

TL krzyczy teraz o maseczkach. W czasie wizyty Morawieckiego, a właściwie wiecu wyborczego w Ostrołęce, poseł Czartoryski i wielu innych maseczki nie zakładał. Liczy się przykład a nie hasła

Długo by wymieniać błędy i zaniechania tego rzadu prowadzący do chaosu

odpowiedz • oceń :

~Ania , 11:52 26-03-2021 , 89% Za słabe obostrzenia, nieadekwatne do sytuacji. Powinno być krótko ale wszystkie zamknięte. a to pełzanie lokdownu nie przynosi efektu. odpowiedz • oceń :

~Tomek , 12:12 26-03-2021 , 87% @~Ania Zgadza sie. Na 2 tygodnie zamknac wszystko- zawiesic dzialalnosc wszystkich firm, pozamykac wszystkie biedronki lidle i koscioly. Zywnosc niech dostarcza wojsko i po sprawie.

Ale wtedy zachodnie korporacje beda domagaly sie odszkodowac, a budzetu na to nie stac. Zamykaja tylko firmy z polskim kapitalem. odpowiedz • oceń :

~Oooo , 15:18 26-03-2021 , 75% Takich baranów jak Wy to daleko szukać, naprawdę Kurp są gorzej tępy od siekiery wam tylko krowy pasać. odpowiedz • oceń :

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.