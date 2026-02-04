Tajemnicze zaginięcie Jakuba. Policja poszukuje go już 2,5 roku. "Nie nawiązał kontaktu"

REKLAMA

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w dalszym ciągu prowadzą poszukiwania zaginionego mieszkańca Ostrołęki Jakuba Ochenkowskiego. Mężczyzna w lipcu 2023 roku wyjechał z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną bądź znajomymi. Od zaginięcia minęło już ponad dwa i pół roku. Przez cały ten czas rodzina nie ma żadnych wieści o losach Jakuba.

Osoby, które mają wiedzę na temat miejsca pobytu zaginionego bądź go widziały, proszone są o kontakt z dyżurnym ostrołęckich policjantów pod numer telefonu 47 704 14 24. Każda, nawet pozornie błaha informacja może okazać się kluczowa dla odnalezienia zaginionego mężczyzny.

Rysopis zaginionego