Alarm na Mazowszu. Emilia wyszła do paczkomatu, zniknęła bez śladu

REKLAMA

REKLAMA

Policja prowadzi pilne poszukiwania zaginionej Emilii Szlaskiej. Dziś około godziny 13:30 wyszła z miejsca zamieszkania w Grzybowie, informując, że idzie odebrać paczkę z paczkomatu. Od tamtej pory nie ma z nią żadnego kontaktu.

W chwili wyjścia z domu Emilia Szlaska była ubrana w czarną kurtkę do kolan z kapturem, jasny szalik, szare spodnie i czarne buty. Emilia poinformowała bliskich, że idzie odebrać paczkę z paczkomatu. Ostatni raz była widziana, gdy kierowała się w stronę miejscowości Targonie - to istotna informacja dla osób, które mogły ją widzieć tego popołudnia.

Policja apeluje do wszystkich osób, które widziały zaginioną lub mają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, o natychmiastowy kontakt z Policją pod numerem 112 lub z najbliższą jednostką Policji.

Każda, nawet pozornie błaha informacja może okazać się kluczowa dla odnalezienia zaginionej.