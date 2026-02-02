eOstroleka.pl
Region,

Alarm na Mazowszu. Emilia wyszła do paczkomatu, zniknęła bez śladu

REKLAMA
zdjecie 6589
fot. KPP Ciechanówfot. KPP Ciechanów
REKLAMA
zdjecie 6589
Posłuchaj

Policja prowadzi pilne poszukiwania zaginionej Emilii Szlaskiej. Dziś około godziny 13:30 wyszła z miejsca zamieszkania w Grzybowie, informując, że idzie odebrać paczkę z paczkomatu. Od tamtej pory nie ma z nią żadnego kontaktu.

W chwili wyjścia z domu Emilia Szlaska była ubrana w czarną kurtkę do kolan z kapturem, jasny szalik, szare spodnie i czarne buty. Emilia poinformowała bliskich, że idzie odebrać paczkę z paczkomatu.  Ostatni raz była widziana, gdy kierowała się w stronę miejscowości Targonie - to istotna informacja dla osób, które mogły ją widzieć tego popołudnia.

Policja apeluje do wszystkich osób, które widziały zaginioną lub mają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, o natychmiastowy kontakt z Policją pod numerem 112 lub z najbliższą jednostką Policji.

Każda, nawet pozornie błaha informacja może okazać się kluczowa dla odnalezienia zaginionej. 

Więcej o: zaginięcie, poszukiwania, Emilia Szlaska, Grzybowo, Targonie

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
luty 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9  10  11 dk12  13 dk14 dk15
dk16  17  18  19  20  21 dk22
dk23  24  25  26  27 dk28  1
zgłoś wydarzenie
×