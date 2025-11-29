eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Tak przebiega remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrołęce. "45 procent" [WIDEO]


fot. FB/Paweł Niewiadomski - Prezydent Miasta Ostrołęki fot. FB/Paweł Niewiadomski - Prezydent Miasta Ostrołęki
Trwa remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrołęce. Jak informuje prezydent miasta Paweł Niewiadomski, prace są już zrealizowane w 45 procentach. Wykonawca zakończył wylewanie posadzki i przygotowuje się do montażu parkietu.

Remont jednej z najstarszych szkół w Ostrołęce to ważna inwestycja, która ma poprawić warunki nauki dla kolejnych pokoleń uczniów. — Zaawansowanie robót budowlanych wynosi 45 procent — informuje prezydent Paweł Niewiadomski. 

Szczególnie zaawansowane są prace związane z podłogami w remontowanych pomieszczeniach. — Wylano posadzkę i teraz czas na parkiet — relacjonuje prezydent Niewiadomski.

Więcej o: remont szkoły, Ostrołęka, inwestycja edukacyjna, montaż parkietu, poprawa warunków nauki

×