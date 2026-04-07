Takie znalezisko może przerazić. 35-latek natknął się na to na polu!

zdjecie 8467
fot. KPP w Przasnyszu
Podczas rutynowych prac polowych na terenie powiatu przasnyskiego doszło do groźnego incydentu. W miniony piątek, 3 kwietnia, 35-letni rolnik wykopał przedmiot, który mógł doprowadzić do tragedii.

Mimo ogromnego zaskoczenia i naturalnego stresu, jaki wywołuje widok zardzewiałej pocisku, mężczyzna zachował się wzorowo. Takie znalezisko może przerazić nawet najbardziej doświadczone osoby, jednak 35-latek ani przez chwilę nie próbował samodzielnie badać obiektu.

Gdy tylko zauważył metalowy element o niepokojącym kształcie, od razu zaprzestał wykonywania dalszych prac i niezwłocznie powiadomił policję. To właśnie ta decyzja o wstrzymaniu maszyn i szybkim kontakcie ze służbami zapobiegła potencjalnej katastrofie.

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano odpowiednie służby. Specjaliści szybko potwierdzili najgorsze przypuszczenia – ziemia kryła pamiątkę po najkrwawszym konflikcie zbrojnym w historii.

Wysłany na miejsce pirotechnik określił, że jest to pocisk moździerzowy pochodzący z czasów II Wojny Światowej. Przasnyscy policjanci zabezpieczyli miejsce przed dostaniem się osób postronnych. O znalezisku powiadomili saperów, którzy wywieźli niewybuch na poligon.

– informuje asp. Ilona Cichocka, rzecznik prasowy KPP w Przasnyszu.

Do incydentu doszło w miniony piątek, 3 kwietnia w miejscowości w miejscowości Szlasy-Umiemy.

Pociski z II wojny światowej wciąż groźne

Eksperci podkreślają, że mimo upływu ponad 80 lat, niewybuchy wciąż stanowią realne zagrożenie. Korozja niszczy mechanizmy zabezpieczające, co sprawia, że nawet najmniejsze uderzenie pługiem lub próba przesunięcia pocisku może doprowadzić do detonacji.

Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa:

  • Jeśli znajdziesz przedmiot przypominający pocisk, nigdy go nie dotykaj.
  • Wstrzymaj wszelkie prace w pobliżu znaleziska.
  • Zabezpiecz miejsce przed osobami trzecimi (jeśli to możliwe).
  • Niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Dzięki odpowiedzialnej postawie rolnika, akcja zakończyła się bezpiecznym przekazaniem niewybuchu jednostce saperskiej, a mieszkańcy regionu mogą spać spokojnie.

