Te wykroczenia popełniamy najczęściej. Jakie kary wymierza sąd? [NOWE DANE]

W 2025 roku ostrołęcki Sąd Rejonowy prowadził łącznie 1 429 postępowań w sprawach o wykroczenia. Zdecydowana większość postępowań - 1083 - zakończyła się orzeczeniem kary. Uniewinnień było zaledwie 22. Liczby te pokazują, że sąd w Ostrołęce rzadko uniewinnia - skuteczność oskarżenia w sprawach wykroczeniowych jest bardzo wysoka. A jakie wykroczenia najczęściej są popełniane?

Najwięcej jest drobnych kradzieży

Liderem są wykroczenia przeciwko mieniu, a konkretnie kradzież rzeczy o wartości nieprzekraczającej progu przestępstwa, czyli 800 zł. To najczęściej drobne kradzieże sklepowe. Spośród 146 osądzonych skazano 143 osoby. Najczęściej sąd wymierzał karę grzywny, lecz bywały też kary ograniczenia wolności (prace społeczne) czy areszt.

Niemal sto spraw dotyczyło kierowania pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu. Sąd orzekł 94 kary, nakładając w każdym przypadku grzywnę oraz - co istotne - w zdecydowanej większości zakaz prowadzenia pojazdów. Jazda po alkoholu to wykroczenie, które niemal zawsze kończy się utratą prawa jazdy. Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym to kolejne często popełniane wykroczenie. 65 osób zostało ukaranych, wszystkie grzywną. W ośmiu przypadkach sąd orzekł też zakaz prowadzenia pojazdów.

Przekroczenie prędkości i jazda bez uprawnień

Sprawy wykroczeniowe o przekroczenie dozwolonej prędkości także trafiają do sądu w Ostrołęce. Łącznie osądzono 87 osób, z czego jedno postępowanie zostało umorzone, a pozostali - skazani. Wszyscy na karę grzywny, a dodatkowo 5 kierowców wyszło z sądu z zakazem prowadzenia pojazdów.

Prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień to kolejna licznie reprezentowana kategoria wykroczeń - 139 osób osądzonych, wszystkie ukarane grzywną, a do tego aż 126 zakazów prowadzenia pojazdów. Warto dodać, że w tym przypadku grzywna to nie mniej niż 1500 zł. Jazda bez uprawnień bywa więc kosztowna.

Wysoko w zestawieniu plasują się wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej - 103 osoby osądzone, 102 skazane. Pod tą kategorią kryją się m.in. nieprzyzwoite zachowania w miejscach publicznych. Spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych czy zakłócanie porządku pod wpływem alkoholu to kolejna istotna pozycja — 37 osądzonych, 36 skazanych. W 35 przypadkach sąd orzekł karę grzywny, w jednym - ograniczenie wolności.

Czym sąd najczęściej karze? Dominuje grzywna

Zdecydowanie dominującą karą jest grzywna - orzeczono ją 1020 razy. Warto zwrócić uwagę na rozkład jej wysokości:

501–1 000 zł — 178 przypadków;

— 178 przypadków; 301–500 zł — 182 przypadki;

— 182 przypadki; 1 001–10 000 zł — 402 przypadki;

Kara aresztu orzeczona została wobec 17 osób, a ograniczenie wolności wobec 42. Łącznie aż w 230 przypadkach sąd orzekł środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.