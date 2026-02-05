eOstroleka.pl
Ostrołęka, TO TRZEBA WIEDZIEĆ

Telefony w regionie wibrują od ostrzeżeń. Niebezpieczna doba przed nami!

Mieszkańcy Ostrołęki oraz okolicznych miejscowości otrzymali dziś na swoje telefony komórkowe pilne ostrzeżenia. Masowo wysyłane wiadomości z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) potwierdzają scenariusz, przed którym synoptycy przestrzegali już od wczoraj.

Najbliższa doba może przynieść ekstremalnie trudne warunki pogodowe, które bezpośrednio wpłyną na bezpieczeństwo na drogach i chodnikach.

Niebezpiecznie już od nocy z czwartku na piątek

Sytuacja pogodowa w regionie zacznie się gwałtownie pogarszać już w nocy z 5 na 6 lutego. Zgodnie z prognozami, nad powiat ostrołęcki nadciąga front niosący marznące opady. To zjawisko jest szczególnie zdradliwe – deszcz w kontakcie z wychłodzonym podłożem natychmiast zamienia się w warstwę lodu, tworząc tzw. "szklankę".

Oficjalna treść alertu, który trafił do mieszkańców, nie pozostawia złudzeń:

Uwaga! Dziś w nocy i jutro (05/06.02) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach.

Ryzyko podczas podróży i spacerów

Eksperci ostrzegają, że nadchodząca doba to czas bardzo dużego ryzyka. Niebezpieczeństwo dotyczy nie tylko kierowców, ale również pieszych. Droga hamowania znacznie się wydłuży, a nawet niewielkie wzniesienia mogą stać się nie do pokonania dla samochodów nieposiadających odpowiedniej przyczepności.

Dla kierowców: Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, zdjęcie nogi z gazu i unikanie gwałtownych manewrów. Jeśli podróż nie jest konieczna, warto rozważyć jej przełożenie.

Dla pieszych: Chodniki mogą stać się skrajnie śliskie. Należy zachować czujność przy przejściach dla pieszych i na schodach.

Służby drogowe w regionie są w stanie pełnej gotowości, jednak przy marznącym deszczu skuteczność sypania piasku czy soli może być ograniczona. Warto śledzić komunikaty pogodowe na bieżąco i przygotować się na trudny poranek w piątek.

