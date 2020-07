Ten mężczyzna okradł ostrołęcką kręgielnię. Poszukuje go policja [FOTO]

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

Każdy kto go zna powinien jak najszybciej zgłosić to policji

Każdy kto go zna powinien jak najszybciej zgłosić to policji

~X , 14:28 22-07-2020 , 0%