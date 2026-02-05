To już ostatni krok. Wiemy, jak zmienią się szkoły w powiecie ostrołęckim ostrołęckim

REKLAMA

Powiat Ostrołęcki domyka proces cyfryzacji swoich placówek oświatowych. Dzięki podpisaniu ostatniej umowy w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), szkoły w Łysych zyskają nowoczesną infrastrukturę sieciową, która wprowadzi nauczanie na zupełnie nowy poziom.

Skarb Państwa – Minister Cyfryzacji, reprezentowany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK), zawarł oficjalne porozumienie z Powiatem Ostrołęckim. To ważny krok w kierunku budowy nowoczesnej edukacji, która nie tylko nadąża za technologią, ale aktywnie wykorzystuje ją w codziennej nauce.

Inwestycja jest częścią szerokiego programu „Dostęp do sieci szerokopasmowej” (C1.1.1). Jej głównym celem jest realizacja wskaźnika dotyczącego nowoczesnych lokalnych sieci komputerowych (LAN) w szkołach. Na ten cel w skali całego kraju przeznaczono gigantyczną kwotę 463 676 600 zł ze środków Unii Europejskiej.

Nowoczesny LAN w Łysych – co się zmieni?

Przedsięwzięcie skupia się na gruntownej modernizacji infrastruktury teleinformatycznej. W pierwszej kolejności przeprowadzony zostanie profesjonalny audyt, a następnie realne prace techniczne. Wsparciem zostaną objęte dwie placówki na terenie gminy Łyse: Branżowa Szkoła I Stopnia w Łysych i Technikum w Łysych.

Dzięki modernizacji uczniowie i nauczyciele zyskają dostęp do stabilnego i bardzo szybkiego Internetu. Pozwoli to na pełne wykorzystanie zasobów cyfrowych, platform edukacyjnych oraz multimediów podczas lekcji.

Podpisana właśnie umowa ma charakter symboliczny i praktyczny – to ostatni element układanki w ramach KPO dotyczącej infrastruktury i sprzętu dla szkół prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki. Tym samym samorząd kończy proces kompleksowego wsparcia technologicznego swoich placówek.

Głównym założeniem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Bez względu na lokalizację, uczniowie powiatu ostrołęckiego mają mieć dostęp do takich samych narzędzi cyfrowych, jak ich rówieśnicy w największych aglomeracjach. To inwestycja w kompetencje przyszłości, które są kluczowe na współczesnym rynku pracy.