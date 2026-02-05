eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

To już ostatni krok. Wiemy, jak zmienią się szkoły w powiecie ostrołęckim ostrołęckim

REKLAMA
zdjecie 509
zdjęcie ilustracyjnezdjęcie ilustracyjne
REKLAMA
zdjecie 509
Posłuchaj

Powiat Ostrołęcki domyka proces cyfryzacji swoich placówek oświatowych. Dzięki podpisaniu ostatniej umowy w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), szkoły w Łysych zyskają nowoczesną infrastrukturę sieciową, która wprowadzi nauczanie na zupełnie nowy poziom.

Skarb Państwa – Minister Cyfryzacji, reprezentowany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK), zawarł oficjalne porozumienie z Powiatem Ostrołęckim. To ważny krok w kierunku budowy nowoczesnej edukacji, która nie tylko nadąża za technologią, ale aktywnie wykorzystuje ją w codziennej nauce.

Inwestycja jest częścią szerokiego programu „Dostęp do sieci szerokopasmowej” (C1.1.1). Jej głównym celem jest realizacja wskaźnika dotyczącego nowoczesnych lokalnych sieci komputerowych (LAN) w szkołach. Na ten cel w skali całego kraju przeznaczono gigantyczną kwotę 463 676 600 zł ze środków Unii Europejskiej.

Nowoczesny LAN w Łysych – co się zmieni?

Przedsięwzięcie skupia się na gruntownej modernizacji infrastruktury teleinformatycznej. W pierwszej kolejności przeprowadzony zostanie profesjonalny audyt, a następnie realne prace techniczne. Wsparciem zostaną objęte dwie placówki na terenie gminy Łyse: Branżowa Szkoła I Stopnia w Łysych i Technikum w Łysych.

Dzięki modernizacji uczniowie i nauczyciele zyskają dostęp do stabilnego i bardzo szybkiego Internetu. Pozwoli to na pełne wykorzystanie zasobów cyfrowych, platform edukacyjnych oraz multimediów podczas lekcji.

Podpisana właśnie umowa ma charakter symboliczny i praktyczny – to ostatni element układanki w ramach KPO dotyczącej infrastruktury i sprzętu dla szkół prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki. Tym samym samorząd kończy proces kompleksowego wsparcia technologicznego swoich placówek.

Głównym założeniem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Bez względu na lokalizację, uczniowie powiatu ostrołęckiego mają mieć dostęp do takich samych narzędzi cyfrowych, jak ich rówieśnicy w największych aglomeracjach. To inwestycja w kompetencje przyszłości, które są kluczowe na współczesnym rynku pracy.

Źródło:
eOstrołęka.pl/Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Więcej o: Powiat Ostrołęcki, cyfryzacja szkół, Krajowy Plan Odbudowy

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
luty 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16  17  18  19 dk20  21 dk22
dk23  24  25  26  27 dk28  1
zgłoś wydarzenie
×