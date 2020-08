To trzeba wiedzieć, aby wybrać właściwy komin do pieca gazowego

REKLAMA

REKLAMA

Inwestycja w nowoczesne urządzenia grzewcze na gaz to doskonałe rozwiązanie. Dzięki nowej technologii uzyskuje się większą sprawność instalacji grzewczej, mniejsze zużycie paliwa i niższe koszty ogrzewania. Jednak dobry gazowy piec kondensacyjny lub turbo to nie wszystko. Dużo zależy też od tego, czy instalacja jest wyposażona we właściwy system kominowy.

Bezpieczeństwo podkreślone deklaracją zgodności – CE

Nowe systemy kominowe do współczesnych wysokowydajnych pieców gazowych muszą spełniać szereg wytycznych, których celem jest zapewnienie użytkownikom pełnego bezpieczeństwa w całym okresie eksploatacji instalacji kominowej. Bezpieczne kominy do pieców gazowych są oznaczone znakiem CE, który jest oficjalnym identyfikatorem produktów, dla których wydano wspólnotową deklarację zgodności. Warto wiedzieć, że deklaracja zgodności jest też potocznie nazywana certyfikatem CE. Produkty ze znakiem CE to wyroby, które przeszły ocenę zgodności z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej i zostały dopuszczone do obrotu na wspólnym rynku. Co to oznacza dla inwestora? Tylko tyle, że komin ze znakiem CE to produkt, który spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Kominy oznaczone znakiem CE zastały wyprodukowane z materiałów odpowiedniej jakości w trakcie kontrolowanego procesu produkcyjnego.

Skuteczne odprowadzanie spalin

To ważne, ponieważ kominy do pieców gazowych muszą jednocześnie odprowadzać spaliny zawierające kwaśny kondensat i dostarczać odpowiednią ilość świeżego powietrza do zasilania pieca z zamkniętą komorą spalania. Dlatego przewód spalinowy dobrego systemu kominowego do gazowego pieca kondensacyjnego lub turbo powinien być wykonany ze stali odpowiedniej jakości. Jakościowe systemy kominowe tego typu są wyposażone w przewody spalinowe ze stali kwasoodpornej. Dla zapewnienia optymalnej trwałości gazowego przewodu spalinowego stosowane są rury ze ściankami o grubości 0,6 mm. Dobry przewód spalinowy jest odporny na wysokie nadciśnienie, które panuje w układzie odprowadzania spalin. Co więcej, przewody są też odporne na kwaśny kondensat, który wytrąca się ze spalin odprowadzanych z nowoczesnych pieców gazowych.

Zasilanie pieca gazowego powietrzem z zewnątrz

Nowoczesne piece gazowe z zamkniętą komorą spalania wymagają skutecznego systemu doprowadzania świeżego powietrza. Problem z zasilaniem urządzenia grzewczego w odpowiednią ilość powietrza doskonale rozwiązuje nasz system kominowy. Zazwyczaj powietrze jest doprowadzane tym samym szachtem, którym poprowadzony jest przewód spalinowy. W takim układzie strumień powietrza zasilającego biegnie w kierunku przeciwnym do kierunku, w którym odprowadzane są spaliny. Prowadzenie powietrza zasilającego piec we wspólnym szachcie z przewodem spalinowym daje możliwość wstępnego ogrzania powietrza doprowadzanego do komory spalania, co poprawia jakość, a co za tym idzie skuteczność procesu spalania. Jeżeli byłoby to konieczne, powietrze może być doprowadzane także dodatkowym kanałem wentylacyjnym – wymaga to zastosowania pustaków kominowych o odpowiedniej konstrukcji.