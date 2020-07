Tomasz z Ostrołęki chce stanąć na nogi. Pomóc może każdy z nas

Tomasz Pasikowski z Ostrołęki potrzebuje naszej pomocy. Mężczyzna walczy o powrót do sprawności, lecz intensywna rehabilitacja dużo kosztuje. Rozpoczęła się zbiórka funduszy, trwają też facebookowe licytacje.

- opisuje pani Joanna.

Ale ta historia ma też swoje bardziej pozytywne strony...

Jednak i Tomek, i my nie poddaliśmy się. Kiedy już tak na dobre wróciliśmy do domu, a był to marzec 2018 roku, zaczęliśmy trudną i ciężką walkę. Intensywaną rehabilitację. NFZ to ciągle za mało, dlatego rozpoczeliśmy codzienną, domową rehabilitację prywatną. Mieliśmy ogromne szczęście, trafiliśmy na wspaniałego fizjoterapeutę - Pana Tomka, który rozbudził w nas nowy zapał, dodał nadziei i sił. Mąż z dnia na dzień robił coraz większe postępy. Ale w domu to nie to samo, co w specjalistycznym ośrodku i znów los się do nas uśmiechnął. Dzięki wsparciu rodziny, przyjaciół, znajomych, wychowawczyni i rodziców dzieci z klasy naszego syna udało nam się wysłać męża do Instytutu Neurorehabilitacji Animus w Olsztynie. Na dzień dzisiejszy Tomek samodzielnie siedzi, staje i próbuje stawiać pierwsze kroki. Jest to dla nas mały cud