Jaka sucha karma dla psa jest najlepsza?

Świadomość społeczna dotycząca zdrowego żywienia wzrosła znacząco na przestrzeni ostatnich dekad. Coraz większą wagę przykładamy do jakości spożywanych produktów i doceniamy korzystny wpływ zdrowego jedzenia na kondycję i zdrowie. Ta rosnąca świadomość ma wpływ nie tylko na nasz jadłospis, tyczy się również tego, co podajemy naszym czworonogom. Począwszy od pierwszej receptury opracowanej w latach 60 XIX wieku, składy karm wciąż ewoluują. Jaka jest obecnie najlepsza sucha karma dla psa? Czy istnieje dobra tania karma dla psa? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przeanalizować składy poszczególnych paczek, a także mieć na uwadze, że każdy pie ma inne upodobania i cechy fizyczne więc odpowiedź na powyższe pytania, jest dużo bardziej złożona, niż mogłaby się wydawać.

Jaka jest najlepsza karma dla psa?

Dla każdego inna. To, które opakowanie okaże się najlepsze, w dużej mierze zależy od cech fizycznych zwierzęcia, jego upodobań smakowych, wrażliwości układu pokarmowego, czy w końcu wieku i rasy. Pewne jest natomiast jedno, polecane karmy dla psów, to często produkty niepełnowartościowe, tak zwane karmy marketowe. Nie można im odmówić dwóch rzeczy – słabego składu i dobrego marketingu. Proces produkcji jest jednym z kluczowych czynników przekładających się na jakość danej karmy – niestety pokarmy pochodzące z masowej produkcji, są wysoce przetworzone, przez co składniki zawarte w ich formule tracą większość swoich właściwości odżywczych. Kolejny aspekt to zawartość mięsa, a także sama jego jakość – przede wszystkim, psia dieta powinna składać się w 70-80% z mięsa, w karmach marketowych znajdziemy go od 4 do 20%. W składzie wielu popularnych karm znajdziemy również „uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego” – a więc skory, włosie, czy kopyta. Czy naprawdę osoby cechujące się świadomym podejściem do kwestii żywieniowych, mogą świadomie „karmić” tym swojego pupila?

Dobra sucha karma dla psa – szczeniak

Tutaj jakość jest szczególnie ważna. Karma dla szczeniaka powinna być bogata w proteiny – białka zapewniające zdrowy rozwój młodego psa. Młody psi organizm wykazuje dużo większe zapotrzebowanie na białko, dlatego karmienie psa dorosłego karmą dla szczeniaków, może zakończyć się wystąpieniem nadwagi. Podobnie jak w wypadku pokarmów dla psów dorosłych, wybieraj paczki odznaczające się wysoką zawartością mięsa, a także bogactwem substancji odżywczych pochodzenia roślinnego. Największe bogactwo mikroelementów i witamin oferują suche karmy przyrządzane w niskiej temperaturze. A jeśli dodatkowo, są to suche karmy bezpieczne dla psów o wrażliwym układzie pokarmowym i zapakowane w ekologiczne opakowania – zasłużenie można je określić produktami klasy superpremium!

Ranking karm dla psów 2021

Ranking karm dla psów to stale aktualizowana lista wysokiej klasy suchych pokarmów i kompendium wiedzy dotyczącej karmienia, zachowań oraz zwyczajów psa i kota. W zestawieniu znajdziemy suche karmy dla psów małych, karmy dla szczeniaków, karmy dla owczarka niemieckiego i wiele innych. Wszystkie produkty łączy wspólny mianownik – bogactwo substancji odżywczych. To pokarmy stworzone z myślą o psach wybrednych, o wyczulonych kubkach smakowych – wysoka zawartość mięsa sprawia, że podbiją one serca nawet największych psich niejadków.

Zadaniem rankingkarm.pl, nie jest promowanie producentów, a rozszerzanie świadomości żywieniowej wśród opiekunów i hodowców. Czy istnieje tania dobra karma dla psa? Aby w atrakcyjnej cenie znaleźć paczkę z dobrym składem, trzeba poświęcić czas na analizę i porównanie z konkurencyjnymi karmami. Ranking znacząco ułatwia nam to zadanie, wymieniając wyłącznie produkty wysokiej jakości, dzięki czemu znajdziemy kilkunastokilogramową paczkę karmy klasy premium, dostępną w przystępnym przedziale cenowym od 100 do 200 złotych! Najlepsze karmy dla psów znajdziesz pod adresem: https://rankingkarm.pl/ranking-karmy-dla-psa/

