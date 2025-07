Tradycja, kultura i rozwój – ARiMR i Baranowo doceniają Koła Gospodyń Wiejskich [ZDJĘCIA]

REKLAMA

W poniedziałek, 28 lipca, w Baranowie odbyło się kolejne z cyklu spotkań dla lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich, organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wydarzenie połączone było ze szkoleniem, ale przede wszystkim stanowiło okazję do wyrażenia wdzięczności i uznania dla członków KGW za ich codzienną działalność, pielęgnowanie tradycji, rozwój kultury ludowej oraz budowanie więzi społecznych.

W powiecie ostrołęckim działa obecnie aż 166 Kół Gospodyń Wiejskich wpisanych do krajowego rejestru – to najwięcej na całym Mazowszu. Z roku na rok liczba ta rośnie, co świadczy o aktywności lokalnych społeczności i coraz większym zaangażowaniu w życie kulturalne i społeczne regionu. KGW odnoszą sukcesy w wielu dziedzinach – od kultywowania tradycji kurpiowskich po organizację wydarzeń kulturalnych i integracyjnych.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje m.in. Koło Gospodyń Wiejskich w Orle w gminie Baranowo, liczące 39 członków, z czego aż 20 to mężczyźni. Co ciekawe, cały zarząd tego koła stanowią panowie – co jest rzadkością na skalę ogólnopolską.

Podczas spotkania KGW z terenu gminy Baranowo otrzymały oficjalne podziękowania oraz symboliczne czeki, potwierdzające przyznanie środków finansowych na realizację ich statutowych planów. Pieniądze te pochodzą z naboru wniosków trwającego od 24 marca. Do tej pory do lokalnego biura ARiMR wpłynęło 156 wniosków, a przyznane wsparcie sięgnęło już niemal 1,1 miliona złotych. Nabór wciąż trwa i zakończy się 30 września.

W uroczystości udział wzięli m.in.: poseł na Sejm RP Mariusz Popielarz, wójt gminy Baranowo Marcin Wołosz, wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, dyrektor mazowieckiego oddziału regionalnego ARiMR Daniel Łaga, kierownik mazowieckiego biura regionalnego ARiMR Olga Flis, dyrektor ostrołęckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Radosław Parzych, kierownik ostrołęckiego oddziału KRUS Anna Truszkowska-Aptacy oraz Ewelina Rupińska z ostrołęckiego Urzędu Skarbowego. Biuro BP ARiMR w Ostrołęce reprezentowały: kierownik BP ARiMR w Ostrołęce Joanna Blat, naczelnik IRZ Paweł Brzostek, pełnomocnik ds.KGW Kinga Koziatek oraz Wioletta Borkowska

Zwieńczeniem wydarzenia było szkolenie dla KGW, poświęcone zasadom rozliczania projektów oraz pozyskiwania nowych środków finansowych. Spotkanie uświetnił również występ artystyczny Wiktorii i Eryka Borkowskich z Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie”, którzy zaprezentowali tradycyjne tańce ludowe.

Podobne spotkania zorganizowano już w gminach Lelis, Olszewo-Borki oraz Goworowo. W planach są kolejne – każde z nich stanowi ważny element wsparcia i integracji środowisk wiejskich oraz promocji bogatego dziedzictwa kulturowego regionu.