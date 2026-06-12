Tradycja rzeźbienia na żywo. Wyjątkowe spotkanie na dziedzińcu Muzeum Kultury Kurpiowskiej [ZDJĘCIA]

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9 czerwca na dziedzińcu Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce odbyło się spotkanie pokazowe pod hasłem „Z ojca na syna”. Warsztaty poprowadził znany rzeźbiarz i twórca ludowy Józef Bacławski, któremu towarzyszył syn Piotr.

W pokazie wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrołęce. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć, jak z kawałka surowego pnia, pod wpływem precyzyjnych uderzeń dłuta, wyłaniają się niesamowite kształty. Twórcy chętnie odpowiadali na pytania i dzielili się sekretami swojego rzemiosła.

Wydarzenie zorganizowano w kontekście trwającej wystawy „Widzę przyszły kształt mojej pracy. Konstanty Chojnowski i jego twórczość”.

Pokaz idealnie wpisał się w klimat ekspozycji, pokazując, że kurpiowskie rzeźbiarstwo to nie tylko eksponaty zamknięte w gablotach, ale przede wszystkim żywa tradycja, która wciąż ma się świetnie i potrafi zaciekawić najmłodszych.

Źródło: eostroleka.pl/Muzeum Kultury Kurpiowskiej