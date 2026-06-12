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Ostrołęka,

Tradycja rzeźbienia na żywo. Wyjątkowe spotkanie na dziedzińcu Muzeum Kultury Kurpiowskiej [ZDJĘCIA]

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Muzeum Kultury KurpiowskiejMuzeum Kultury Kurpiowskiej
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zdjecie 1669
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9 czerwca na dziedzińcu Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce odbyło się spotkanie pokazowe pod hasłem „Z ojca na syna”. Warsztaty poprowadził znany rzeźbiarz i twórca ludowy Józef Bacławski, któremu towarzyszył syn Piotr.

W pokazie wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrołęce. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć, jak z kawałka surowego pnia, pod wpływem precyzyjnych uderzeń dłuta, wyłaniają się niesamowite kształty. Twórcy chętnie odpowiadali na pytania i dzielili się sekretami swojego rzemiosła.

Wydarzenie zorganizowano w kontekście trwającej wystawy „Widzę przyszły kształt mojej pracy. Konstanty Chojnowski i jego twórczość”.

Pokaz idealnie wpisał się w klimat ekspozycji, pokazując, że kurpiowskie rzeźbiarstwo to nie tylko eksponaty zamknięte w gablotach, ale przede wszystkim żywa tradycja, która wciąż ma się świetnie i potrafi zaciekawić najmłodszych.

 

Źródło: eostroleka.pl/Muzeum Kultury Kurpiowskiej
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Muzeum Kultury KurpiowskiejMuzeum Kultury Kurpiowskiej
Muzeum Kultury KurpiowskiejMuzeum Kultury Kurpiowskiej
Muzeum Kultury KurpiowskiejMuzeum Kultury Kurpiowskiej
Muzeum Kultury KurpiowskiejMuzeum Kultury Kurpiowskiej
Muzeum Kultury KurpiowskiejMuzeum Kultury Kurpiowskiej
Muzeum Kultury KurpiowskiejMuzeum Kultury Kurpiowskiej
Muzeum Kultury KurpiowskiejMuzeum Kultury Kurpiowskiej

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