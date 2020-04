TrzymajmySięRazem: Bajerant Serwis GSM

REKLAMA

#TrzymajmySięRazem to akcja portalu eOstrołęka, która ma na celu zaprezentowanie usług lokalnych przedsiębiorców, którym epidemia koronawirusa mocno dała się we znaki. Zaczęliśmy od branży gastronomicznej z zastrzeżeniem, że jeżeli akcja przyjmie się, to będziemy ją kontynuować. I tak właśnie robimy!

Tym razem nie dzielimy już na branże - prezentujemy wszystkich lokalnych przedsiębiorców, którzy stracili na epidemii i chcieliby zaprezentować swoje usługi lub produkty mieszkańcom Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. W sprawie prezentacji swoich produktów czy usług skontaktujecie się z nami pod adresem reklama@eostroleka.pl.

Prezentujemy dziś lokalną firmę Bajerant Serwis GSM.

Serwis GSM zajmujący się profesjonalną naprawą telefonów, tabletów oraz laptopów. Jednocześnie oferujemy diagnostykę i serwis pozostałych kategorii elektroniki użytkowej. Nasz zespół składa się z wykwalifikowanego personelu posiadającego wieloletnie doświadczenie. Oprócz doświadczenia wyróżnia nas zamiłowanie do tego co robimy. Z pasją i zaangażowaniem podejmujemy nowe wyzwania skupiając się na detalach po to by nasi klienci byli zadowoleni. Jesteśmy otwarci w czasie pandemii.

Bajerant Serwis GSM Serwis telefonów komórkowych

tel: 797 711 546

e-mail: bajerant91@gmail.com

Adres: Ostrołęka, ul. Gomulickiego 17

