TrzymajmySięRazem: Widano - Meble na zamówienie!

#TrzymajmySięRazem to akcja portalu eOstrołęka, która ma na celu zaprezentowanie usług lokalnych przedsiębiorców, którym epidemia koronawirusa mocno dała się we znaki. Zaczęliśmy od branży gastronomicznej z zastrzeżeniem, że jeżeli akcja przyjmie się, to będziemy ją kontynuować. I tak właśnie robimy!

Tym razem nie dzielimy już na branże - prezentujemy wszystkich lokalnych przedsiębiorców, którzy stracili na epidemii i chcieliby zaprezentować swoje usługi lub produkty mieszkańcom Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. W sprawie prezentacji swoich produktów czy usług skontaktujecie się z nami pod adresem reklama@eostroleka.pl.

Prezentujemy dziś lokalną firmę Widano- Meble na zamówienie.

Nasza pracownia oferuje kompleksową realizację mebli produkowanych pod wymiar według Państwa życzenia wraz z dostawą lub/i profesjonalnym montażem. Zajmujemy się produkcją:

- mebli kuchennych;

- szaf wnękowych;

- mebli do sypialni;

- garderoby;

- mebli biurowych;

- elementów pikowanych jak i skórzanych.

Realizujemy projekty wykorzystując następujące materiały: Płyty lakierowane, laminowane, fornirowane, drewno naturalne (krajowe oraz egzotyczne), konglomeraty kwarcowe oraz granitowe (blaty oraz wyklejki ścienne), szkło (wyklejki ścienne i szkło konstrukcyjne) oraz stal.

Doświadczenie oraz bardzo kreatywne podejście do wyposażania wnętrz pozwala nam realizować bardzo interesujące oraz te najtrudniejsze projekty. Korzystamy z produktów najwyższej jakości, co daje nam gwarancję 100% zadowolenia klienta.

Naszym ogromnym atutem jest kompleksowość wykonywanych usług. Każdy projekt realizujemy "od A do Z". Przed rozpoczęciem prac montażowych kontrolujemy prace instalacyjno-remontowe, pomagamy inwestorowi dokonywać odpowiednich wyborów już na poziomie przygotowania pomieszczenia pod montaż mebli. Poza montażem mebli jedną umową realizujemy inwestycje do samego końca - w zakresie naszych usług znajdą państwo usługi dodatkowe m.in.: montaż wodno-kanalizacyjny, montaż szkła i lacobel - generalnie realizujemy montaż od początku do samego końca.

Do produkcji naszych mebli używamy najlepszych okuć i systemów. Korzystamy z produktów firm: Blum, Hettich, Peka itp. Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi kontrahentami oraz dostawcami.

Zajmujemy się również produkcją, obróbką i usługami związanymi z montażem oraz konserwacją kamienia naturalnego. W swojej ofercie mamy marmury, granity, kwarcyty, konglomeraty a także wszelkiego rodzaju piaskowce zarówno z kraju jak i z całego świata. Doświadczenie sięgające roku 1993 pozwala

nam z powodzeniem wykonywać wszelkiego rodzaju prace kamieniarskie, nawet te najtrudniejsze i niecodzienne.

Wykonujemy:

- nagrobki/pomniki;

- parapety;

- blaty;

- posadzki;

- schody;

- elementy kominkowe;

- elewacje z kamienia.

Wszelkie nasze realizacje są najwyższej jakości, ponieważ całość obróbki jest wykonywana ręcznie. Dzięki temu oraz naszemu indywidualnemu podejściu jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania szerokiej grupy klientów. Posiadamy własny skład materiałów, własną halę obróbki oraz niezawodne i precyzyjne maszyny, co zapewnia konkurencyjne ceny, szeroką ofertę oraz wysoką jakość naszych wyrobów.

Rejon naszych działań to głównie Mazowsze, Podlasie i Mazury, w tym Warszawa, Ostrołęka, Łomża, Białystok czy Olsztyn. Pracujemy także poza naszym krajem, przy współpracy z firmami zagranicznymi. Realizujemy głównie inwestycje prywatne i prowadzimy detaliczną sprzedaż materiałów.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego salonu wystawowego. Na miejscu będą Państwo mogli wybrać z kilkudziesięciu rodzajów kamienia naturalnego. Na ekspozycji mamy meble, kominki, parapety, blaty, schody i inne. Nasi doradcy pomogą w wyborze i zaproponują atrakcyjne ceny.

Meble pod wymiar:

Joanna - +48 608 362 893

Zakład Kamieniarski:

Jarosław - +48 604 962 406

Wojciech - +48 608 207 869

Jacek - +48 602 254 615

