TrzymajmySięRazem: Zakład Optyczny Andrzej Dąbrowski

#TrzymajmySięRazem to akcja portalu eOstrołęka, która ma na celu zaprezentowanie usług lokalnych przedsiębiorców, którym epidemia koronawirusa mocno dała się we znaki. Zaczęliśmy od branży gastronomicznej z zastrzeżeniem, że jeżeli akcja przyjmie się, to będziemy ją kontynuować. I tak właśnie robimy!

Tym razem nie dzielimy już na branże - prezentujemy wszystkich lokalnych przedsiębiorców, którzy stracili na epidemii i chcieliby zaprezentować swoje usługi lub produkty mieszkańcom Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. W sprawie prezentacji swoich produktów czy usług skontaktujecie się z nami pod adresem reklama@eostroleka.pl.

Prezentujemy dziś lokalną firmę, Zakład Optyczny Andrzej Dąbrowski.

Zakład Optyczny Andrzej Dąbrowski jest na mapie Ostrołęki już od 30 lat. Jest to rodzinna Firma z tradycjami, oferująca szeroki zakres usług optycznych oraz możliwości skorzystania z kompleksowego doboru szkieł.

Mamy w swojej ofercie ogromny wybór opraw korekcyjnych i przeciwsłonecznych renomowanych firm, soczewek kontaktowych, środków pielęgnacyjnych i wiele więcej. Wybierzecie u Nas okulary do czytania, do jazdy samochodem, do pracy przy komputerze, łączące w sobie kilka tych funkcji tzw. okulary progresywne. Posiadamy duży wybór okularów dla dorosłych jak i dzieci.

W naszej pracy ogromną uwagę zwracamy na zadowolenie Naszych Klientów. Wieloletnie doświadczenie, należyte wykształcenie, oraz pedantyczna dbałość o szczegóły i towary najlepszej jakości gwarantują wysoką jakość wykonania okularów co ma istotne znaczenia zwłaszcza w przypadku szkieł cylindrycznych i progresywnych. Chętnie doradzimy i pomożemy w wyborze odpowiednich okularów. A Optometrysta z doświadczeniem dobierze odpowiednie szkła dla Twoich oczu, do najnowszych modniejszych oprawek.

Zakład Optyczny znajduje się przy ulicy Fieldorfa „Nilla” 7c/18, od strony piasków. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17, a w soboty 10 – 13, jednak na czas ograniczeń w handlu jesteśmy otwarci codziennie w godzinach 9-13, lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Kontakt:

Zakład Optyczny Mistrz optyk – refrakcjonista Andrzej Dąbrowski

Fieldorfa „Nilla” 7c/18

07-410 Ostrołęka

Tel: 29 764 63 65

https://www.facebook.com/optykadabrowski

#trzymamysierazem

Życzymy zdrowia i bezpieczeństwa,

Rodzina Dąbrowskich

Artykuł informacyjny.