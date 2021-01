Unijne wparcie. Dwa nowe ambulanse dla ostrołęckiego Meditransu

REKLAMA

10 nowych ambulansów zakupionych dzięki wsparciu z UE trafiło już do pięciu mazowieckich stacji pogotowia ratunkowego. Dwa z nich otrzymał ostrołęcki Meditrans. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczył 6,1 mln zł. Zakup był możliwy dzięki unijnym funduszom na walkę z COVID-19.

O 10 nowych ambulansów powiększyła się flota pięciu mazowieckich stacji pogotowia ratunkowego – zaznacza Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Nowoczesne pojazdy pozwolą ratownikom medycznym na szybkie dotarcie do pacjentów potrzebujących pomocy. To szczególnie ważny zakup, zwłaszcza w dobie koronawirusa, gdy ratownicy medyczni znacznie częściej spieszą z pomocą nie tylko osobom zakażonym wymagającym przewiezienia do szpitala, ale także w nagłych sytuacjach wymagających zapewnienia szybkiej opieki medycznej. Nowoczesne karetki spełniają najwyższe standardy i z całą pewnością pomogą ratować zdrowie i życie mieszkańców Mazowsza – dodaje.

Dzięki środkom unijnym zakupiono 10 ambulansów marki Volkswagen: 9 ambulansów drogowych typu C VW CRAFTER oraz 1 ambulans drogowy typu B VW Transporter T6 2. Na wyposażeniu każdego z nich znajduje się m.in. respirator, defibrylator, zestaw tlenowy, urządzenie do masażu klatki piersiowej, pompa infuzyjna, ssak mechaniczny i akumulatorowy, krzesło kardiologiczne, kapnometr przenośny z pulsoksymetrem, worki resuscytacyjne, nosze z transporterem i podbierakowe, szyny Kramera i inne wyposażenie podstawowe.

To nowoczesne środki transportu wyposażone m. in. w defibrylatory, urządzenia do automatycznego masażu serca, respiratory, nosze czy krzesełka kardiologiczne – zaznacza Mirosław Dąbkowski, dyrektor Meditrans Ostrołęka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego. – Nowe karetki posłużą nam do ratowania życia i zdrowia mieszkańców oraz do jeszcze skuteczniejszej walki z COVID-19. Przekazanie ambulansów ostrołęckiemu pogotowiu to niezwykle ważny wkład samorządu województwa mazowieckiego w poprawę jakości świadczonych przez nas usług. Tego rodzaju działania zawsze nas cieszą i jesteśmy za nie niezmiernie wdzięczni – dodaje.

Na zakup ambulansów wraz ze specjalistycznym sprzętem samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 6,1 mln zł. Karetki zostały zakupione w ramach projektu unijnego „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Wcześniej w ramach pierwszego etapu realizacji projektu do mazowieckich stacji pogotowia ratunkowego trafiły po 1 ambulansie oraz po 1 busie do przewozów osób zakażonych nie wymagających wsparcia medycznego.

Ambulanse trafiły do:

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Meditrans w Warszawie – 3 szt.;

Meditrans Ostrołęka Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego – 2 szt.;

RM-Meditrans Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach – 2 szt.;

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku – 2 szt.;

Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego – 1 szt.

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 360 mln zł, z tego 314,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.