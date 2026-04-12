Uwaga kierowcy! Ciężarówka z masłem i tekstyliami uderzyła w bariery na S61 [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Kierowcy podróżujący trasą Via Baltica muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Na 27. kilometrze drogi ekspresowej S61 doszło do zdarzenia z udziałem zestawu ciężarowego, który zablokował część jezdni.

Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór. Samochód ciężarowy z naczepą, przewożący ładunek masła oraz tekstyliów, zjechał z toru jazdy i uderzył w bariery energochłonne oddzielające pasy ruchu. Siła uderzenia była na tyle duża, że pojazd „oparł się” bokiem o konstrukcję ochronną, uniemożliwiając przejazd jednym z pasów.

Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, kierowca pojazdu może mówić o dużym szczęściu – w wyniku kolizji nie odniósł żadnych obrażeń i nie wymagał pomocy medycznej.

Na miejscu natychmiast pojawiły się zastępy straży pożarnej oraz policja. Służby zabezpieczyły teren działań i przystąpiły do monitorowania stanu technicznego uszkodzonego pojazdu, aby wykluczyć ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych.

Sytuacja na drodze:

Miejsce: S61, 27. kilometr (okolice Śniadowa).

Utrudnienia: Jeden pas jezdni jest całkowicie zablokowany.

Apel do kierowców: Służby proszą o zachowanie szczególnej ostrożności, zredukowanie prędkości w rejonie zdarzenia oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Usuwanie skutków kolizji oraz wyciąganie ciężarówki z barier może potrwać kilka godzin.