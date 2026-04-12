eOstroleka.pl
Region,

Uwaga kierowcy! Ciężarówka z masłem i tekstyliami uderzyła w bariery na S61 [ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. OSP Śniadowo
REKLAMA
Posłuchaj

Kierowcy podróżujący trasą Via Baltica muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Na 27. kilometrze drogi ekspresowej S61 doszło do zdarzenia z udziałem zestawu ciężarowego, który zablokował część jezdni.

Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór. Samochód ciężarowy z naczepą, przewożący ładunek masła oraz tekstyliów, zjechał z toru jazdy i uderzył w bariery energochłonne oddzielające pasy ruchu. Siła uderzenia była na tyle duża, że pojazd „oparł się” bokiem o konstrukcję ochronną, uniemożliwiając przejazd jednym z pasów.

Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, kierowca pojazdu może mówić o dużym szczęściu – w wyniku kolizji nie odniósł żadnych obrażeń i nie wymagał pomocy medycznej.

Na miejscu natychmiast pojawiły się zastępy straży pożarnej oraz policja. Służby zabezpieczyły teren działań i przystąpiły do monitorowania stanu technicznego uszkodzonego pojazdu, aby wykluczyć ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych.

Sytuacja na drodze:

  • Miejsce: S61, 27. kilometr (okolice Śniadowa).

  • Utrudnienia: Jeden pas jezdni jest całkowicie zablokowany.

  • Apel do kierowców: Służby proszą o zachowanie szczególnej ostrożności, zredukowanie prędkości w rejonie zdarzenia oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Usuwanie skutków kolizji oraz wyciąganie ciężarówki z barier może potrwać kilka godzin.

 

fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży
Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
kwiecień 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
zgłoś wydarzenie
×