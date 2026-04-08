Ostrołęka, Aktualizacja: 6 godzin temu AKTUALIZACJA

Groźny wypadek w porannym szczycie. Rowerzysta potrącony na rondzie w Ostrołęce [ZDJĘCIA]

Uwaga kierowcy! Na rondzie łączącym ulice Goworowską oraz brata Zenona Żebrowskiego doszło do potrącenia rowerzysty. Służby ratunkowe pracują na miejscu, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

Do wypadku doszło przed godziną 9:00. Kierujący samochodem osobowym marki Toyota potrącił osobę, która przejeżdżała przez rondo korzystając z oznakowanego przejazdu dla rowerzystów.

Obecnie na miejscu zdarzenia trwają czynności wyjaśniające. Funkcjonariusze policji zabezpieczają ślady.

AKTUALIZACJA:

Ostrołęcka policja zakończyła już czynności wyjaśniające okoliczności w jakich doszło do wypadku. Z ich ustaleń wynika, że kierujący Toyotą 42-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego jadąc prawym pasem ulicy Żebrowskiego w stronę osiedla Pomian nie ustąpił pierwszeństwa 14-latce jadącej rowerem po oznakowanym przejeździe dla rowerzystów.

Nastolatka została zabrana do szpitala. Sprawcy zatrzymano prawo jazdy. 

informuje nadkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

