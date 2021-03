Uwaga! W kasie Urzędu Miasta Ostrołęki zapłacisz tylko kartą

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Urzędniczki też normalnie przyjmują i do tego mają dłuższy kontakt więc o co chodzi? Informacja dotyczy POCZEKALNI czyli kontaktu interesanta z interesantem. A jeśli chodzi o kasę to dotyczy dwóch urzędników.

Co z ludźmi, którzy nie mają karty. Jest takich osób wcale dużo i to nie koniecznie starszych. Wiele osób nie ma konta bankowego, emeryturę przynosi listonosz. To najzwyczajniejsza dyskryminacja obywateli. Bez żartów w sklepach panie ekspedientki też przyjmują gotówkę i nie zawsze mają taką ochronę jak w urzędzie (maleńka dziurka w wielkim oknie). W banku też panie wypłacają i przyjmują gotówkę. Bez przesady.

