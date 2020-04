W Dylewie postawiono nowy krzyż epidemiczny

REKLAMA

REKLAMA

Wielowiekowa tradycja stawiania krzyży epidemicznych została podtrzymana w Dylewie. Wykonany został nowy krzyż, który wkrótce zostanie poświęcony. "To znak niezachwianej wiary w Bożą Opatrzność nad nami" - informuje dylewska parafia.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

~Barbara , 13:48 26-04-2020 , 50% Stawiali krzyże tam gdzie grzebano zmarłych ,bo nie nadążano w pochówkach we wsi gdzie umierali w dużych ilościach od zarazy . A tu nowa tradycja ,może jestem w błędzie ? Nic nie mam do krzyży ale potomnych może to wprowadzać w błąd . odpowiedz • oceń :

~AntyKler , 13:49 26-04-2020 , 25% Średniowiecze, wstecznictwo i zaścianek Europy w XXI wieku.. Tylko w biednej, zacofanej, sklerykalizowanej Polsce takie pośmiewisko.. odpowiedz • oceń :

~kwakwakwa , 13:55 26-04-2020 , 0% "To znak niezachwianej wiary w Bożą Opatrzność nad nami" - informuje dylewska parafia.

Czyli Bóg nas tak bardzo kocha że zsyła na nas epidemie a my w podzięce stawiamy krzyże, tylko czemu u licha prawosławne krzyże u katolików? Znaczy że to prawosławny Bóg zesłał zarazę a katolicki wybawił czy jak? odpowiedz • oceń :

~Do antykler , 14:16 26-04-2020 , 67% Nic ateiście do tego, wyprowadź się do Europy, nie wiem co tu jeszcze robisz?! odpowiedz • oceń :

~Czesio the best , 14:26 26-04-2020 , 34% Co te dwie skrzyżowane deski mają niby zrobić wirusowi? Gołębie będą miały gdzie srywac jedynie. odpowiedz • oceń :

~Dd , 14:46 26-04-2020 , - Przyszedłem tu tylko po ból dupy ateistów. Nie zawiodłem się odpowiedz • oceń :

~Basia , 15:13 26-04-2020 , - @~Dd Odzywka iście katolicka .Gratuluję takiego nabytku .Dużo Ty człowieku rozumiesz z tej wiary ? odpowiedz • oceń :

~Figo , 14:47 26-04-2020 , - Podobno jak Bóg chce kogoś ukarać to mu rozum odbiera.

No i mamy w komentarzach dowód że to prawda odpowiedz • oceń :

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.