W jaki sposób aplikować odżywkę do włosów?

Wbrew pozorom pielęgnacja włosów nie opiera się jedynie na myciu ich szamponem. Aby móc cieszyć się ich objętością oraz zachwycającym wyglądem, musimy zadbać o ich odżywienie. W takiej sytuacji nawet najlepszy szampon nie będzie wystarczający. Jednym z produktów, który może okazać się w tym przypadku pomocny, jest maska do włosów, jednak należy pamiętać o tym, aby nie stosować jej zbyt często, gdyż z czasem może nadmiernie obciążyć kosmyki. To właśnie w tej sytuacji warto sięgnąć po jej lżejszą wersję, jaką jest odżywka do włosów.

Odżywka do włosów – do czego służy?

Odżywka do włosów to produkt, który świetnie sprawdzi się do stosowania nawet przy każdym myciu. W przeciwieństwie do maski, odżywka do włosów Loreal posiada o wiele lżejszą formułę, dzięki czemu nie obciąża ani nie przetłuszcza nawet najbardziej delikatnych włosów. W jaki sposób działa? Wiele zależy od potrzeb naszych kosmyków. Na rynku możemy znaleźć odżywki, które charakteryzują się działaniem nawilżającym, odżywczym, regenerującym, wzmacniającym, a także oczyszczającym. Popularne są również odżywki do włosów farbowanych, które chronią kolor i wzmacniają jego nasycenie.

Prawidłowe stosowanie odżywki do włosów

Odżywka do włosów to produkt, który może być stosowany zarówno w formie produktu do mycia, jak i odżywiania włosów. Mycie włosów odżywką sprawdza się szczególnie w przypadku loków lub pasm, które są zbyt wrażliwe na bezpośrednie działanie szamponu. Taki sposób mycia włosów bardzo dobrze zmiękcza oraz nawilża suche i szorstkie kosmyki.

O wiele częstszym sposobem stosowania odżywki jest jej aplikacja na świeżo umyte włosy. Podobnie jak w przypadku maski, odżywkę najlepiej nakładać na lekko wilgotne i odciśnięte w ręcznik pasma. Na jak długo należy pozostawić odżywkę na włosach? W tym przypadku można sugerować się zaleceniami producenta, jednak bardzo duże znaczenie mają także potrzeby naszych włosów. Jeśli są one przesuszone i wymagają intensywniejszej regeneracji, odżywkę możemy pozostawić na nich nawet przez 30 minut. Aby jeszcze bardziej zintensyfikować jej działanie, możemy dodatkowo nałożyć na włosy czepek. Wydzielone w ten sposób ciepło sprawi, że zawarte w odżywce substancje aktywne znacznie lepiej wnikną do wnętrza włosa.

Odżywka do włosów bez spłukiwania

Coraz większą popularnością zaczynają cieszyć się odżywki bez spłukiwania. Przez wiele lat znaczna część osób unikała korzystania z nich, głównie w obawie przed nadmiernym obciążeniem i przetłuszczeniem pasm. Aktualnie na rynku dostępne są różne rodzaje odżywek bez spłukiwania, a wiele z nich charakteryzuje się bardzo lekką i nieobciążającą konsystencją.

Odżywka bez spłukiwania to także bardzo dobre rozwiązanie dla włosów kręconych. Ten typ pasm, ze względu na swoją suchość i kruchość, wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Odżywka do włosów bez spłukiwania to również bardzo dobry sposób na zabezpieczenie kosmyków przed nadmiernym puszeniem, wpływem wilgoci czy promieniami słonecznymi, które również mogą uszkadzać ich delikatną strukturę.

