W ostrołęckim szpitalu będzie system do bezdotykowego pomiaru temperatury

W 20 mazowieckich szpitalach zostaną zainstalowane urządzenia do bezdotykowego mierzenia temperatury. Pierwsze zostaną uruchomione już w tym tygodniu w szpitalu Międzyleskim i w Ciechanowie. Urządzenia zakupił samorząd województwa dzięki wsparciu UE. Koszt wszystkich systemów to 1,7 mln zł. Są bezdotykowe, dokładne, a przede wszystkim bezpieczne.

Stosunkowo proste rozwiązanie pozwoli szybko i precyzyjnie zbadać temperaturę wszystkim osobom wchodzącym do placówki. W przypadku namierzenia osoby z podwyższoną temperaturą, personel będzie mógł podjąć natychmiastowe działania

– podkreśla marszałek Adam Struzik.

Przesiewowe badania temperatury, przy wykorzystaniu systemu, będą robione przed wejściem do placówek medycznych. Najważniejszą zaletą zakupionych systemów jest szybkie i bardzo dokładne mierzenie temperatury (+/- 0,3) wielu osobom równocześnie. Badanie jest bezpieczne i efektywne i co ważne – możliwe np. przez maseczki. System wyposażony jest w najnowszy model kamery termowizyjnej. Wbudowany algorytm AI pozwala na badanie osób znajdujących się w odległości do 3 m od kamery. Połączenie z serwerem, wyposażonym w inteligentne algorytmy AI, pozwala właściwie ustalić punkt pomiaru (rozpoznanie twarzy).

Urządzenie zostanie zamontowane przy głównym wejściu do szpitala i do poradni specjalistycznych w taki sposób, aby miało w swoim zasięgu absolutnie wszystkich wchodzących. Do tej pory pomiar ciepłoty pacjentom mierzyliśmy ręcznie, co angażowało wiele osób. Pomagali nam przy tym studenci. To urządzenie pozwoli nam kontrolować sytuację bez angażowania personelu

– zauważa Jarosław Rosłon, dyrektor Szpitala w Międzylesiu.

Koszt jednego systemu do bezdotykowego mierzenia temperatury to blisko 90 tys. zł.

Wśród placówek, w których zostaną zainstalowane bezdotykowe systemy do pomiaru temperatury, jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.