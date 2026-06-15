W ulewnym deszczu pędzili blisko 150 km/h! Posypały się prawa jazdy!

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Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, wchodzący w skład mazowieckiej grupy SPEED, mają za sobą wyjątkowo pracowity weekend. Wykorzystując nowoczesny wideorejestrator, mundurowi ujawnili aż 30 kierowców, którzy rażąco zlekceważyli limity prędkości. Czterech z nich pożegnało się już ze swoimi uprawnieniami do kierowania pojazdami.

Deszcz i blisko 150 km/h na liczniku

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych i intensywnych opadów deszczu, które znacząco pogorszyły przyczepność na drogach, wielu kierowców zdecydowało się na skrajnie nieodpowiedzialną jazdę.

Podczas sobotnich i niedzielnych działań policjanci rejestrowali za pomocą nieoznakowanego radiowozu z wideorejestratorem przypadki drastycznego łamania przepisów. Rekordziści pędzili blisko 150 km/h na odcinkach dróg, gdzie znajdują się skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych.

Cztery prawa jazdy zatrzymane

W związku z rażącymi naruszeniami prawa, funkcjonariusze ostrołęckiej drogówki wyciągnęli surowe konsekwencje:

2 prawa jazdy zostały zatrzymane za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym.

2 prawa jazdy odebrano kierowcom, którzy barierę tę przekroczyli poza obszarem zabudowanym.

Wszyscy zatrzymani do kontroli sprawcy wykroczeń zostali ukarani wysokimi mandatami karnymi, a na ich konta wpłynęło po kilkanaście punktów karnych.