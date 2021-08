W wypadku przy ul. Mostowej zginęła 32-latka. Marcin D. usłyszał zarzut

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

Nikomu nie zazdroszczę tej sytuacji. Jechać zmęczony z pracy do rodziny, nie być pijanym i potrącić człowieka ze skutkiem śmiertelnym. Nikomu tego nie zazdroszczę i trzymam kciuki za każdego bo to straszna tragedia dla każdej ze stron.

Nikomu nie zazdroszczę tej sytuacji. Jechać zmęczony z pracy do rodziny, nie być pijanym i potrącić człowieka ze skutkiem śmiertelnym. Nikomu tego nie zazdroszczę i trzymam kciuki za każdego bo to straszna tragedia dla każdej ze stron.

Boże nie z takich tragedii wychodzili bez winy i to " pijaki" czy "uciekinierzy miejsca wypadku"... A tu facet wracał do rodziny z pracy, zmęczony, oślepiony słońcem... Pani szła pewnie w słuchawkach (oczywiście wyrazy współczucia) bo nie jestem za tym że ktoś postąpił tu źle czy dobrze . No ale oceńcie tego pana sprawiedliwie a nie odrazu zarzuty...

Boże nie z takich tragedii wychodzili bez winy i to " pijaki" czy "uciekinierzy miejsca wypadku"... A tu facet wracał do rodziny z pracy, zmęczony, oślepiony słońcem... Pani szła pewnie w słuchawkach (oczywiście wyrazy współczucia) bo nie jestem za tym że ktoś postąpił tu źle czy dobrze . No ale oceńcie tego pana sprawiedliwie a nie odrazu zarzuty...

~taka prawda , 00:02 18-08-2021 , -