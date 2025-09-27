eOstroleka.pl
Region,

"Wakacje z WOT" zakończone. Ponad 270 mieszkańców regionu zasiliło 5. Mazowiecką Brygadę OT [ZDJĘCIA]

zdjecie 4226
Ponad 270 mieszkańców regionu dołączyło do 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej (5MBOT) w ramach tegorocznej, szóstej już edycji projektu "Wakacje z WOT". Dobiega końca ostatni w tym roku cykl szkoleń podstawowych i wyrównawczych, który przyciągnął blisko 4600 ochotników w skali całego kraju do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT).

Tegoroczne turnusy, w trakcie których przeszkolono ponad 270 nowych żołnierzy w 5MBOT, udowodniły, że służba w WOT cieszy się zainteresowaniem wśród bardzo zróżnicowanej grupy osób. Wśród uczestników ostatniego 16-dniowego szkolenia znaleźli się zarówno uczniowie i studenci, jak i przedstawiciele różnych profesji, w tym nauczyciele, informatyk, fizjoterapeuta, trener personalny, czy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa.

Szkolenie było intensywne i obejmowało kluczowe wojskowe umiejętności. Ochotnicy uczyli się posługiwania się bronią, zdobywali praktyczne umiejętności strzeleckie, poznawali zasady zachowania na polu walki, trenowali przetrwanie w trudnych warunkach, a także zdobywali wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy i orientacji w terenie.

Sprawdzian i Uroczysta Przysięga

Ostatnim i najbardziej wymagającym etapem szkolenia była "pętla taktyczna". Ten sprawdzian weryfikował wszystkie zdobyte w ciągu 16 dni wiedzę i umiejętności. Ochotnicy, którzy pomyślnie przeszli ten test, przygotowują się do uroczystej przysięgi wojskowej.

Ceremonia odbędzie się w sobotę 27 września br. o godzinie 11:00 przy Zespole Szkół Powiatowych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Przasnyszu. Data ta jest szczególnie symboliczna dla formacji – przypada w rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, która jest jednocześnie obchodzona jako Święto Wojsk Obrony Terytorialnej.

Po złożeniu przysięgi, nowi żołnierze rozpoczną regularne szkolenia programowe. Będą oni doskonalić swoje umiejętności minimum raz w miesiącu w pododdziałach 5. Mazowieckiej BOT, które zlokalizowane są w Ciechanowie, Komorowie, Siedlcach i Zegrzu Południowym.

Mieszkańcy Mazowsza, którzy nie mieli dotąd przeszkolenia wojskowego, a chcą zdobyć wojskowe kwalifikacje, mogą wziąć udział w kolejnych szkoleniach podstawowych. Następne szkolenie w 5MBOT rozpocznie się 14 listopada br.

Wnioski o powołanie do 5MBOT należy składać w Wojskowym Centrum Rekrutacji właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Zainteresowani mogą również skontaktować się bezpośrednio z rekrutem ze swojego powiatu, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie: https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl/.

Więcej o: "Wakacje z WOT", Wojskowa Przysięga, Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, pętla taktyczna, szkolenie wojskowe
Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
~Pułkownik rezerwy, 19:35 27-09-2025,   17%
Mięso armatnie na Ukrainę?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~tępiciel lemingów, 21:05 27-09-2025,   80%
@~Pułkownik rezerwy Mięso armatnie to nieprzeszkoleni cywile.  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Pułkownik rezerwy, 21:35 27-09-2025,   0%
@~tępiciel lemingów
Nieprawda! Nieprzeszkoleni cywile mogą się gdzieś ukryć, zadekować,  lub po prostu opuścić zagrożony wojną teren, (jak to uczyniło setki tysięcy, a może miliony dekowników ukraińskich), a przeszkoleni rekruci idą na front, pod lufy armat, jak to ma miejsce na Ukrainie!
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~tępiciel lemingów, 22:54 27-09-2025,   100%
@~Pułkownik rezerwy Prawda, nieprzeszkoleni cywile nie potrafią się ukryć, zadekować czy po prostu opuścić zagrożony wojną teren. Rosji wysyła przeszkolonych rekrutów na front, pod lufy armat, jak to ma miejsce w Ukrainie.  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
