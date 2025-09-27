"Wakacje z WOT" zakończone. Ponad 270 mieszkańców regionu zasiliło 5. Mazowiecką Brygadę OT [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Ponad 270 mieszkańców regionu dołączyło do 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej (5MBOT) w ramach tegorocznej, szóstej już edycji projektu "Wakacje z WOT". Dobiega końca ostatni w tym roku cykl szkoleń podstawowych i wyrównawczych, który przyciągnął blisko 4600 ochotników w skali całego kraju do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT).

Tegoroczne turnusy, w trakcie których przeszkolono ponad 270 nowych żołnierzy w 5MBOT, udowodniły, że służba w WOT cieszy się zainteresowaniem wśród bardzo zróżnicowanej grupy osób. Wśród uczestników ostatniego 16-dniowego szkolenia znaleźli się zarówno uczniowie i studenci, jak i przedstawiciele różnych profesji, w tym nauczyciele, informatyk, fizjoterapeuta, trener personalny, czy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa.

Szkolenie było intensywne i obejmowało kluczowe wojskowe umiejętności. Ochotnicy uczyli się posługiwania się bronią, zdobywali praktyczne umiejętności strzeleckie, poznawali zasady zachowania na polu walki, trenowali przetrwanie w trudnych warunkach, a także zdobywali wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy i orientacji w terenie.

Sprawdzian i Uroczysta Przysięga

Ostatnim i najbardziej wymagającym etapem szkolenia była "pętla taktyczna". Ten sprawdzian weryfikował wszystkie zdobyte w ciągu 16 dni wiedzę i umiejętności. Ochotnicy, którzy pomyślnie przeszli ten test, przygotowują się do uroczystej przysięgi wojskowej.

Ceremonia odbędzie się w sobotę 27 września br. o godzinie 11:00 przy Zespole Szkół Powiatowych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Przasnyszu. Data ta jest szczególnie symboliczna dla formacji – przypada w rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, która jest jednocześnie obchodzona jako Święto Wojsk Obrony Terytorialnej.

Po złożeniu przysięgi, nowi żołnierze rozpoczną regularne szkolenia programowe. Będą oni doskonalić swoje umiejętności minimum raz w miesiącu w pododdziałach 5. Mazowieckiej BOT, które zlokalizowane są w Ciechanowie, Komorowie, Siedlcach i Zegrzu Południowym.

Mieszkańcy Mazowsza, którzy nie mieli dotąd przeszkolenia wojskowego, a chcą zdobyć wojskowe kwalifikacje, mogą wziąć udział w kolejnych szkoleniach podstawowych. Następne szkolenie w 5MBOT rozpocznie się 14 listopada br.

Wnioski o powołanie do 5MBOT należy składać w Wojskowym Centrum Rekrutacji właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Zainteresowani mogą również skontaktować się bezpośrednio z rekrutem ze swojego powiatu, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie: https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl/.