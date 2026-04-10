Warsztaty z robienia biżuterii w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu. Kiedy?

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu odbędą się warsztaty, na których będzie można nauczyć się robić biżuterię z żywicy epoksydowej. To propozycja dla dorosłych i młodzieży, którzy chcą spróbować czegoś nowego i własnoręcznie przygotować unikalne ozdoby.

Uczestnicy spotkania poznają technikę pracy z tym materiałem i będą mogli samodzielnie wykonać własne ozdoby.

Warsztaty zaplanowano w dwóch blokach godzinowych o 10:00 oraz o 12:30.

Zajęcia odbędą się w siedzibie biblioteki przy ulicy Kolonia 1B w Rzekuniu.

Liczba osób, które mogą wziąć udział w spotkaniu, jest ograniczona, dlatego konieczne są wcześniejsze zapisy.

Można ich dokonać osobiście w placówce lub dzwoniąc pod numer telefonu 29 643 20 88.